رجيم التمر واللبن في رمضان.. اخسر وزنك الزائد خلال 3 أيام فقط

القاهرة - سمر حسين - صحة

رجيم التمر واللبن في رمضان.. يحرص عليه العديد من الأشخاص خلال أيام الشهر الفضيل، وذلك رغبة في فقد جزء كبير من الوزن اغتنامًا لفرصة ساعات الصيام الطويلة، إذ يجرى تناول التمر واللبن بشكل يومي خلال وجبة الإفطار.

رجيم التمر واللبن في رمضان

وعلى هذا النحو أوضحت سنتيا أبو خليل، أخصائية التغذية، خلال لقاء إعلامي لها، كيفية اتباع نظام رجيم التمر واللبن في رمضان، لافتة إلى أنه لا يجب اتباع هذا النظام الغذائي لأكثر من أسبوع، إذ تتراوح مدته من 5 لـ7 أيام، وذلك حتى يحصل الجسم على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال أيام الشهر المبارك.

الخطوات الصحيحة لـ رجيم التمر واللبن

أما عن خطوات القيام بهذا النوع الخاص من الدايت بشكل عام، توضح أخصائية التغذية، أنه يتم خلاله القيام بالآتي:

- تناول 24 تمرة مقمسين على مدار اليوم بين الوجبات الأساسية الثلاثة.

- تناول التمر مع كوب من اللبن كوجبة «سناكس» بين الوجبات الأساسية.

- تقسيم حبات التمر التي يجرى تناولها حسب الرغبة الشخصية.

مميزات وعيوب رجيم التمر واللبن

ولفتت خبيرة التغذية إلى أن أهم ما يميز هذا النظام الغذائي، هو أن سعراته الغذائية قليلة، ما يتسبب في نزول الوزن سريعًا وبشكل ملحوظ، والذي يبدأ من 3 كيلو جرامات.

فيما تتمثل عيوب رجيم التمر واللبن:

- من الصعب الاستمرار عليه لفترة طويلة، لأنه قليل البروتين، وهو غير صحي للجسم، حيث أنه يحتاج الجسم للبروتينات بشكل خاص لبناء العضلات بصورة صحيحة.

- يفتقر للعديد من الفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، والتي من بينها «فيتامين سي»، و«فيتامين A»، وغيرهم من العناصر الغذائية المهمة.

أبرز فوائد التمر

وحسب ما عرض موقع healthline تلك مجموعة من أبرز فوائد التمر، وهي:

يحتوي على نسب عالية من الألياف

تساعد تلك الألياف في تعزيز عمل الجهاز الهضمي، عن طريق منع حدوث الإمساك.

نسبة عالية من مضادات الأكسدة

يوفر التمر العديد من مضادات الأكسدة التي لها عدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل القلب، والسكري.

تعزيز صحة الدماغ

يساعد التمر في تحسين وظائف المخ.