الامارات | هارب من حكم بالإعدام يتجول في الشوارع مهدداً الناس !

شكرا لقرائتكم خبر عن هارب من حكم بالإعدام يتجول في الشوارع مهدداً الناس ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت السلطات المصرية الجمعة مجرماً (مسجل خطر) وهاربا من حكم بالإعدام، حاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي.

وفي التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية أمام مدينة الإنتاج الإعلامي محاولاً اقتحامها.

كما كشفت التحريات أن خضر العرباوي اعتاد ممارسة أعمال الشغب وحمل الأسلحة النارية، وسرقة المواطنين بالإكراه، ومطلوب ضبطه لتنفيذ حكم قضائي بالإعدام و8 قضايا جنائية.

كذلك أظهرت التحقيقات أن العرباوي اعتاد التنقل بسيارته وبجواره سلاح ناري لتنفيذ عمليات السطو المسلح وسرقة المواطنين خاصة في الطريق الصحراوي.

وتبين أن المتهم، الذي كان تحت تأثير الأقراص المخدرة، تتبع سيارة يقودها منتج فني عبر طريق الواحات البحرية، محاولاً سرقته وعندما شعر المنتج بذلك لاذ بالفرار وتمكن من اللجوء لمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث استغاث بالخدمات الأمنية على بوابات المدينة التي تمكنت من ضبط المتهم. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق معه.

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