الامارات | ممثل مصري معروف يقدم شخصية "السيسي" في مسلسل رمضاني ويتصدر "التريندات" !

شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل مصري معروف يقدم شخصية "السيسي" في مسلسل رمضاني ويتصدر "التريندات" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامنًا مع عرض الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 3"، استحوذ المسلسل على عدد من التريندات عبر منصة تويتر، أبرزها للممثل ياسر جلال، الذي ظهر بشخصية الفريق أول عبدالفتاح السيسي في ذلك التوقيت الفارق من تاريخ مصر، والنجم أحمد السقا، والثالث بعنوان المسلسل، في تغريدات حول العمل الذي يسرد ويوثق لحقائق عاشها الشعب المصري على مدار السنوات الماضية.

وشارك الآلاف من المغردين عبر حساباتهم الشخصية تغريدات احتوت على صور ولقطات من المسلسل للإشادة بسرد الأحداث التي عاشها المصريون في تلك الفترة، بالإضافة إلى الإشادة بجودة التصوير في المشاهد الأولى للموسم الثالث، وسرعان ما احتوى الهاشتاج الخاص بالمسلسل على صور لبوستر النجم ياسر جلال، كما احتوت التغريدات على عدد من الفيديوهات والصور من الحلقة الأولى التي تعرض حاليًا.

ونشرت الصفحة الرسمية لمسلسل «الاختيار 3» على فيس بوك البوسترات الدعائية المنفردة للنجم ياسر جلال، بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى حيث ظهر ياسر جلال في مقدمة الحلقة الأولى قبل بدء التتر بشخصية وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى، أثناء لقائه مع القوى السياسية المختلفة قبل اتخاذ القرار المصيرى.

ويعد مسلسل «الاختيار 3» العمل الأضخم إنتاجًا في الدراما المصرية، ويشهد الجزء الثالث مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل على رأسهم أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ياسر جلال، كما تضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل ما يصل إلى 200 ممثل وممثلة.

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