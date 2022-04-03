طريقة عمل شربات الكنافة والقطايف.. «مش هيكلفك 10 جنيه وزي المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شربات الكنافة والقطايف، من أكواب التحلية المناسبة التي تضبط المذاق ويجعلها هشة، لذا تبحث ربات البيوت عن أفضل الطرق لتحضيرها وإعدادها في المنزل، لذا يقدم «هن»، طريقة عمل شربات الكنافة والقطايف.

مكونات شربات الكنافة والقطايف

كوب ونصف من السكر

كوب ونصف من الماء

نصف ليمونة معصورة

ملعقة كبيرة من السمن

طريقة عمل شربات الكنافة والقطايف

في إناء على النار، ارفعي الماء مع السكر.

قلبي باستمرار حتى تختلط المكونات جيدا.

اتركيه على النار حتى تمام الغليان.

ضيفي عصير الليمون للخليط مع استمرار التقليب.

يمكنك لإضافة ملعقة من السمن خلال التقليب حتى يتماسك قوام الشربات، ويرفع من على النار.

مكونات شربات الكنافة والقطايف بالفانيلا

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة فانيليا.

عصير نصف ليمونة.

شربات الكنافة والقطايف بالفانيلا

اخلطي الماء والسكر في وعاء عميق، ثم ارفعيهم على نار متوسطة الحرارة.

قلبي الخليط باستمرا حتى يغلي ويندمج سويًا.

- قومي بتقليل حرارة النار قليلًا.

- ضيفي ماء الورد، وعصير الليمون للخليط.

- انتظري حتى تماسك القوام، على نار هادئة، ثم يُرفع من على النار.

- ضعي الفانيليا مباشرةً، ويقلب الشربات جيدًا حتى الاستخدام.

مكونات عمل شربات الكنافة والقطايف بعسل جلوكوز

2 كوب سكر

2 كوب ماء

نصف كوب عسل جلوكوز

ماء ورد

ملعقة كبيرة سمنة

طريقة عمل شربات الكنافة والقطايف بعسل جلوكوز

على نار متوسطة ضعي السكر مع العسل الجلوكوز، ثم ضيفي الماء وماء الورد.

انتظري حتى تغلي المكونات لعمل الشربات.

ضيفي ملعقة سمنة ويترك الخليط على النار حتى تختلط المكونات.