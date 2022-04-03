توقعات الأبراج وحظك اليوم 3-4: احذر من هذا الأمر.. نجاحك متوقف على ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".
برج الحمل:
عاطفيا: حاول تعمل جاهداً لحل مشاكلك مع شريكك
مهنيا: لديك دافع قوي لتحقيق نجاحك والمحافظة على مواردك المالية.
ماديا: تفكر في أمرا ما ويشغل بالك منذ فترة.
برج الثور:
عاطفيا: تبحث عن راحتك وسلامك النفسي في علاقتك مع شريكك.
مهنيا: أمامك فرص جيدة مادية ومهنية.
ماديا: تحتاج إلى التفكير في العديد من الأفكار المبتكرة للحصول على المزيد من الأموال.
برج الجوزاء:
عاطفيا: تحاول السيطرة على شريكك وجعل علاقتكما العاطفية كما تريد.
مهنيا: تعيد سيطرتك علي وضعك المادي والمهني بعد جهد مضاعف بذلته.
ماديا: تشعر بالكسل والخمول ولكن حاول الاستيقاظ لأن لديك الكثير من الإلتزامات المادية.
برج السرطان:
عاطفيا: تبوح لشريكك بمشاعرك وتحاول إيجاد لغة حوار مشتركة بينكما.
مهنيا: تسطيع بعد جهد أن تصل لمكانتك المهنية.
ماديا: ادخر أموالك حتى تستطيع إقامة العديد من المشروعات.
برج الأسد:
عاطفيا: تحاول استعادة علاقتك العاطفية بشريكك إلى الوضع الذي تتمناه.
مهنيا: تبدء استعادة سيطرتك علي أوضاعك المادية والمهنية.
ماديا: التخطيط لمستقبلك المالي يخدمك فى تحقيق أهدافك.
برج العذراء:
عاطفيا: تحدث حالة من الشد والجذب والمشاحنات مع شريكك،
مهنيا: عليك التعامل العقبات في عملك بحذر شديد.
ماديا: احذر شخص ما يراقبك ويتحين الفرصة للوقيعة بينك وبين مديرك.
برج الميزان:
عاطفيا: تركيزك المهني سيخلق فجوة كبيرة بينك وبين شريكك.
مهنيا: نجاحك المهني متوقف علي العمل الجماعي والابتكار مع زملائك في العمل.
ماديا: تجنب التسرع فى قراراتك، وراجعها عدة مرات لتجنب الوقوع فى المزيد من الأخطاء المادية.
برج العقرب:
عاطفيا: تشعر بالكثير من الضغوطات والمشاكل مع شريكك.
مهنيا: تجني ثمار تعبك خلال الفترة الماضية وتحصل على نتائج مرضية لتعبك وجهدك الذي بذلته.
ماديا: ينصح بالاهتمام بوضعك المادي اليوم، ووضع خطة للحصول على الأموال.
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برج القوس:
عاطفيا: ستكتشف عن طريق الصدفة شئ أخفاه عنك شريكك وهو ما يجعلك تبتعد عنه لفترة.
مهنيا: أمامك تحديات كبيرة تتسبب لك في ضغوطات كثيرة.
ماديا: اسمح لنفسك بفرصة استكشاف ما حولك، لأن هذا سيساعدك على الحصول على المزيد من الأموال.
برج الجدي:
عاطفيا: تحاول تحسين علاقتك بشريكك وإيجاد لغه حوار وتفاهم بينكما.
مهنيا: أنت مطالب من مديرك ببذل جهد أكبر وعدم الاسترخاء والراحة.
ماديا: حاول القيام بعدة محاولات لحل مشكلتك المادية.
برج الدلو:
عاطفيا: اليوم أفضل بالنسبة لك وسترغب في تجديد علاقتك بشريكك.
مهنيا: تحاول جاهدا تغيير وضعك المهني والمادي.
ماديا: عليك الحذر، لأن مصروفاتك أزيد مما تدخر.
برج الحوت:
عاطفيا: تنشا خلافات مع شريكك تسبب لك الشعور بالتوتر.
مهنيا: تتبدل الأوضاع تدريجيا وتبدء في الدخول في تحديات كبيرة في عملك.
ماديا: ستكون حازم جدا على كسب المزيد من المال اليوم.
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