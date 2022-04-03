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توقعات الأبراج وحظك اليوم 3-4: احذر من هذا الأمر.. نجاحك متوقف على ذلك

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

برج الحمل:

عاطفيا: حاول تعمل جاهداً لحل مشاكلك مع شريكك

مهنيا: لديك دافع قوي لتحقيق نجاحك والمحافظة على مواردك المالية.

ماديا: تفكر في أمرا ما ويشغل بالك منذ فترة.

برج الثور:

عاطفيا: تبحث عن راحتك وسلامك النفسي في علاقتك مع شريكك.

مهنيا: أمامك فرص جيدة مادية ومهنية.

ماديا: تحتاج إلى التفكير في العديد من الأفكار المبتكرة للحصول على المزيد من الأموال.

برج الجوزاء:

عاطفيا: تحاول السيطرة على شريكك وجعل علاقتكما العاطفية كما تريد.

مهنيا: تعيد سيطرتك علي وضعك المادي والمهني بعد جهد مضاعف بذلته.

ماديا: تشعر بالكسل والخمول ولكن حاول الاستيقاظ لأن لديك الكثير من الإلتزامات المادية.

برج السرطان:

عاطفيا: تبوح لشريكك بمشاعرك وتحاول إيجاد لغة حوار مشتركة بينكما.

مهنيا: تسطيع بعد جهد أن تصل لمكانتك المهنية.

ماديا: ادخر أموالك حتى تستطيع إقامة العديد من المشروعات.

برج الأسد:

عاطفيا: تحاول استعادة علاقتك العاطفية بشريكك إلى الوضع الذي تتمناه.

مهنيا: تبدء استعادة سيطرتك علي أوضاعك المادية والمهنية.

ماديا: التخطيط لمستقبلك المالي يخدمك فى تحقيق أهدافك.

برج العذراء:

عاطفيا: تحدث حالة من الشد والجذب والمشاحنات مع شريكك،

مهنيا: عليك التعامل العقبات في عملك بحذر شديد.

ماديا: احذر شخص ما يراقبك ويتحين الفرصة للوقيعة بينك وبين مديرك.

برج الميزان:

عاطفيا: تركيزك المهني سيخلق فجوة كبيرة بينك وبين شريكك.

مهنيا: نجاحك المهني متوقف علي العمل الجماعي والابتكار مع زملائك في العمل.

ماديا: تجنب التسرع فى قراراتك، وراجعها عدة مرات لتجنب الوقوع فى المزيد من الأخطاء المادية.

برج العقرب:

عاطفيا: تشعر بالكثير من الضغوطات والمشاكل مع شريكك.

مهنيا: تجني ثمار تعبك خلال الفترة الماضية وتحصل على نتائج مرضية لتعبك وجهدك الذي بذلته.

ماديا: ينصح بالاهتمام بوضعك المادي اليوم، ووضع خطة للحصول على الأموال.

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برج القوس:

عاطفيا: ستكتشف عن طريق الصدفة شئ أخفاه عنك شريكك وهو ما يجعلك تبتعد عنه لفترة.

مهنيا: أمامك تحديات كبيرة تتسبب لك في ضغوطات كثيرة.

ماديا: اسمح لنفسك بفرصة استكشاف ما حولك، لأن هذا سيساعدك على الحصول على المزيد من الأموال.

برج الجدي:

عاطفيا: تحاول تحسين علاقتك بشريكك وإيجاد لغه حوار وتفاهم بينكما.

مهنيا: أنت مطالب من مديرك ببذل جهد أكبر وعدم الاسترخاء والراحة.

ماديا: حاول القيام بعدة محاولات لحل مشكلتك المادية.

برج الدلو:

عاطفيا: اليوم أفضل بالنسبة لك وسترغب في تجديد علاقتك بشريكك.

مهنيا: تحاول جاهدا تغيير وضعك المهني والمادي.

ماديا: عليك الحذر، لأن مصروفاتك أزيد مما تدخر.

برج الحوت:

عاطفيا: تنشا خلافات مع شريكك تسبب لك الشعور بالتوتر.

مهنيا: تتبدل الأوضاع تدريجيا وتبدء في الدخول في تحديات كبيرة في عملك.

ماديا: ستكون حازم جدا على كسب المزيد من المال اليوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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