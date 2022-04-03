طريقة عمل الجلاش الحلو زي المحلات.. «مش هيكلفك كتير»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الجلاش من الحلويات التي يحبها الجميع، وتحرص ربات البيوت على إعدادها لأسرتها خلال شهر رمضان المبارك، فضلا عن إمكانية حشوها بأي مكونات متوافرة في المنزل، لذا يقدم «هن» في التقرير التالي طريقة عمل الجلاش الحلو للشيف فاطمة أبو حاتي.

مقادير طريقة عمل الجلاش الحلو

لفة جلاش

ربع كيلو كنافة

كوب سمنة

مكسرات مجروشة

كوب شربات ثقيل

مقادير الشربات

كوب من سكر

½ كوب ماء

ماء ورد أو فانيليا

½ ليمونة

طريقة تحضير الجلاش

ويعد الجلاش أيضا من الحلويات الأساسية في جدول أكلات رمضان، إذ تتفنن ربات البيوت في إعداده لأسرتها بطرق مختلفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل الجلاش الحلو:

- في البداية قومي بتفريز الكنافة وتكسيرها، ووضع ربع كوب من السمنة على الكنافة، وتقلب جيدا حتى تتغلف كل حبات الكنافة بالسمنة.

- إفردي الكنافة على صينية فرن، وإدخالها تحت الشواية وقلبيها من وقت لآخر حتى تأخذ لون ذهبي.

- اخلطي الكنافة مع المكسرات، ثم افردي لفة الجلاش وخذي منها ورقة.

- ادهني السمنة على الورقة كلها ثم اثنيها لنصفين وقومي بوضع جزء من الحشوة ولفها رول، ثم ضعيه علي صينية مدهونة سمنة.

- طبقي هذه الخطوات على كل ورق الجلاش الموجود لديك.

-ادخلي الصينة إلى فرن ساخن على درجة حرارة 200 علي الشبكة إلى أن تأخذ اللون الذهبي، ثم قومي بإخراجها ووضع الشربات عليها وتوزيعه جيدا، واتركيه حتى يتشرب ويقدم.

طريقة تحضير الشربات

أما الشربات فيعد سر نجاح طريقة عمل الجلاش الحلو وأيضا كافة الحلويات الشرقية التي يكون أساس خطوات تحضيرها، لذا نقدم لك فيما يلي خطوات سهلة وسريعة لتحضيره:

- في البداية احضري إناء على النار وضعي به كلا من السكر والماء واتركيه حتى يذوب السكر تماما.

- ثم ضيفي الفانيليا وعصير نصف الليمونة، واتركي الشربات ليأخذ غلوة مرة أخرى ويثقل قوامه، ثم يسقى به الجلاش.

ملاحظات لنجاح الجلاش الحلو

- أهم خطوة لنجاح طريقة عمل الجلاش الحلو عليك باستخدام لفة جلاش طازجة.

- لابد من دخول الكنافة للفريزر لتسهيل فرمها ناعم.

- يجب أن تكون السمنة من نوع جيد ومذابة.

- يمكنك اختيار الحشوة التي تناسبك.