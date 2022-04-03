الامارات | 6 نصائح مهمة للتخلص من الكسل والإرهاق خلال ساعات الصيام

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح مهمة للتخلص من الكسل والإرهاق خلال ساعات الصيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعدّ السبب الرئيسي في الشعور بالكسل هو قلة نسبة السوائل في الجسم، وهذا الأمر يحدث بنسبة ملحوظة في ايام شهر رمضان الفضيل خلال الصيام.

ويعدّ نقص السوائل في الجسم خلال الصيام على رأس الأمور المسببة للشعور بالكسل والتعب والإرهاق، ولذا يجب تعويض الجسم بما تم نقصه منه، مع القيام ببعض النصائح التي قدّمها التقرير المنشور في موقع "webmed" للشعور بالنشاط والحيوية.

وهذه الأمور هي:

1- قلل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين؛ لأنها تتسبب في زيادة شعورك بالكسل في اليوم التالي، واستبدلها بالأعشاب الطبيعية.

2- أكثر من تناول الماء في الفترة بين الإفطار والسحور؛ لأن السوائل لها فاعلية في تنشيط خلايا الجسم، كما يمكنك تناول العصائر الطازجة الخالية من السكر.

3- اهتم بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضروات الورقية، وأيضًا الفواكه كالبرتقال والتفاح والفراولة، ويمكنك تناولها بين الإفطار إلى السحور.

4- عليك تناول وجبة سحور قليلة الدسم، والملح؛ وذلك للحد من الشعور بالعطش والكسل في اليوم التالي خلال ساعات الصيام.

5- أثناء تناولك لوجبة الإفطار أو السحور ابتعد عن تناول الأطعمة السريعة والمقلية؛ لأنها تزيد من شعورك بالكسل في اليوم التالي.

6- يمكنك تناول كوب من الزبادي بعد وجبة السحور، فهو يمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها، وأيضًا يسهم بشكل ملحوظ في تقليل حدة الشعور بالكسل.

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