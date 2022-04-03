الامارات | ما هي الحالة التي تستدعي الإفطار فوراً حتى لو كان قد بقي على أذان المغرب دقيقة واحدة !

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الحالة التي تستدعي الإفطار فوراً حتى لو كان قد بقي على أذان المغرب دقيقة واحدة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، إن هبوط مستوى السكر بالدم إلى أقل من 70 يستدعي الإفطار فوراً حتى لو كان قد تبقى على أذان المغرب دقيقة واحدة.

واستشهد الطبيب السعودي المعروف، في تغريدةٍ على حسابه على "تويتر" بحالة مريض سكري أحسّ بدوخة قبل أذان المغرب بعشر دقائق، وعند قياس مستوى السكر وجد أنه 50 ملغ/دسل، فلم يخبر أحداً وقرّر أن يتحمّل حتى الأذان، لكنه تعرّض للإغماء فوراً عند الأذان ودخل في غيبوبة سكر، وجرى نقله للعناية المركّزة.

وفي سياق متصل، قال النمر أن الأعراض الانسحابية للقهوة والتدخين هي أسباب الصداع الذي يصاحب الصيام بسبب تعوُّد الجسم على الكافيين الذي في القهوة، والنيكوتين في السجائر.

وشدَّد في مداخلة له مع برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية على أهمية شرب كمية من السوائل خلال وقت الإفطار؛ لأن الجسم يحتاج إلى ثلاثة لترات يوميًّا من الماء.

وبيَّن أنه لا توجد أغذية ومشروبات ترفع من معدل المناعة لدى الإنسان؛ لأن مناعة الناس كلها واحدة، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية، وهناك من تنقص مناعته بسبب الأمراض المزمنة فيتناول أدوية تخفض من مناعته. مفيدًا بأنه لا توجد هناك عصا سحرية تزوِّد المناعة.

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