نظام غذائي لإنقاص الوزن في رمضان.. «الفاكهة أساسية فيه»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث من يعانون من زيادة الوزن عن فرصة لإنقاص وزنهم بمجرد أن يبدأ رمضان، نظراً لتقليل كميات الطعام خلال الشهر الفضيل، نظرا للصيام لأكثر من 14 ساعة يوميا، بين أذاني الفجر والمغرب، لذلك فإن الفرصة في رمضان لإنقاص الوزن كبيرة إذا جرى اتباع نظام صحي، لذلك يقدم «هن» نظام غذائي لإنقاص الوزن في رمضان.

العصائر المفيدة لإنقاص الوزن في رمضان

بالنسبة لأفضل نظام غذائي في رمضان لإنقاص الوزن قال الدكتور محمد شحاته اخصائي التغذية العلاجية أثناء لقائه في برنامج «هي وبس» على CBC سفرة: «هناك بعض العصائر المهمة اللي بتخلينا نحس اننا ارتوينا، منها عصير كركديه بدون سكر أو عصير برتقال أو عصير جوافة أو عصير كيوي أو عصير التمر هندي» وتلك العصائر مهمة قبل بداية الطعام، ليكون النظام الغذائي صحياً بحيث يستفيد الجسم وفي نفس الوقت يقوم بحرق الكثير من الدهون.

الوجبات الغذائية لإنقاص الوزن

لاتباع أفضل نظام غذائي لانقاص الوزن في رمضان يجب تقسيم الليلة الرمضانية بداية من آذان المغرب وحتى وقت السحور كالتالي:

- عند أذان المغرب يجب شرب كوبين من الماء مع 3 تمرات أو كوب لبن خالي الدسم مع 3 تمرات أو كوب عصير فريش خال من السكر مثل عصير البرتقال أو عصير الجوافة أو عصير البطيخ إذا كان موجوداً، ويفضل شرب الماء بمعدل كوب كل ساعة بعد الإفطار.

- بعد أذان المغرب بربع ساعة يفضل شرب الشوربة الدافئة مثال 4 معالق من شوربة لسان العصفور، بعدها طبق سلطة خضراء بالكمية التي تريدها.

- بعد الخطوة السابقة يأتي دور البروتينات التي يجب أن تدخل إلى الجسم بكميات معينة مثال ربع فرخة مسلوقة أو مشوية ويفضل صدور الدجاج أو 2 شريحة لحمة مسلوقة أو مشوية أو سمكة مشوية متوسطة الحجم أو أربع شرائح فيليه حجم صغير مشوي.

- بعد المغرب بربع ساعة «النشويات»، لأن النشويات من العناصر المهمة جدا للجسم يجب تناول 4 معالق أرز أو 5 معالق مكرونة أو نصف رغيف خبز بلدي بردة، و5 معالق خضار بدون صوص.

- بعد الإفطار بـ3 ساعات يجب تناول ثمرة فاكهة «تفاح، أناناس، بطيخ» أو أي نوع خضار «خيار، جرجير، خس، كابوتشي»، مشروب دافئ «شاي، قهوة، شاي أخضر»، وينصح بعدم تناول العنب إلا إذا كان ستعوضه ممارسة رياضة، والمشروبات يكون السكر من ملعقة إلى ملعقتين ونصف.

- وتكون آخر وجبة في النظام الغذائي المتبع لإنقاص الوزن في رمضان هي وجبة السحور التي يجب أن تتكون من:

4 ملاعق فول، نصف رغيف بلدي، كوب زبادي، ثمرتين فاكهة، أو 2 بيضة مسلوقة، نصف رغيف خبز بلدي، من 2 إلى 4 ملاعق شوفان، كوب لبن خالي الدسم، بطيخ إذا كان موجودا، 4 ملاعق جبنة قريش.