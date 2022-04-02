طريقة عمل التمر هندي زي المحلات.. «مش هتحتاجي تشتريه بعد كده»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام الصيام لا يخلو منها التمر هندي كمشروب أساسي، بالإضافة إلى العرقسوس وقمر الدين، والكثير من المشروبات الرمضانية الشهيرة التي تدخل السعادة إلى قلب الصائم بمجرد رؤيتها على مائدة الإفطار، لذلك يعرض «هن» طريقة عمل التمر هندي زي المحلات بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

المكونات

بمقادير بسيطة يمكن إعداد مشروب التمر هندي زي المحلات وفي دقائق معدودة بعد الاعتماد على المقادير التالية:

ربع كيلو تمر هندي قطع صغيرة

نصف كيلو سكر

4 لترات ماء

طريقة التحضير

لعمل مشروب التمر هندي زي المحلات أولا نحضر إناء ثم نقوم بوضع 3 لترات من الماء ورفعها على النار ثم نتركها حتى يبدأ الماء بالغليان نقوم بإضافة السكر والتمر هندي وتركها، وعندما يبدأ بالغليان نقوم بتغطيته ورفعه من على النار.

يترك مشروب التمر هندي مغطى ونقوم بإدخاله الثلاجة ليلة كاملة ثم نقوم بإخراجه وتصفيته جيداً وإضافة لتر آخر من الماء على التمر هندي مرة أخرى، وتصفيته تماما وتعبئتة داخل أكياس أو في كؤوس زجاجية، بإضافة قطع الثلج الصغيرة.

طرق نجاح عمل مشروب التمر هندي

لنجاح مشروب التمر هندي زي المحلات من الضروري التأكد من استخدام تمر هندي طبيعي، واستخدام سكر أبيض ناعم.

يمكن تعبئة التمر هندي بدون إضافة أي سكر وغليه بنفس الطريقة بدون إضافة سكر وتقسيمه إلى أكياس أو عدد من الأكواب.

من الضروري تنظيف وغسل التمر هندي أو مسحه عن طريق قطعة قماش نظيفة بإزالة أي أتربة متراكمة والتأكد من نظافته قبل الاستخدام.

فوائد التمر هندي

بعد معرفة طريقة عمل التمر هندي زي المحلات يمكن التعرف على فوائده ومنها:

يحتوي مشروب التمر هندي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه يمنع تصلب الشرايين، وغني بعنصر المغنيسيوم.

مشروب التمر هندي من المشروبات التي تعزز فقدان الوزن، ومفيد لوظيفة الأعصاب، كما يحافظ على ضغط الدم، ويعزز إفراز الفلورايد، ومفيد للعين، وينقي الدم، وفقاً لموقع conserve energy future البريطاني.