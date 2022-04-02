الامارات | مستشار مفتي مصر: دقيقة دراما تساوى 100 خطبة جمعة !

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مفتي مصر: دقيقة دراما تساوى 100 خطبة جمعة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي مصر، إن قلة الوعي السبب في إفتاء البعض بدون علم، موضحاً أن أكثر ما يشغل باله الآن حديث البعض في كل شيء ودون دراية، وتابع:"كل واحد دلوقتي بقى بيفتي وليس في الدين فقط .. لا أتكلم إلا في شيء أجيده تماماً".

وأضاف "مجدي"، خلال حوار لبرنامج "مانشيت"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر قناة "CBC"، أن قلة الوعي عند الشباب والكبار وفي مختلف الفئات أمر يشعرنا بالحزن، وعلى الجميع أن يجدد وعيه بفهم الواقع وأن لا يتحدث إلا فيما يكون ملم بأبعاده، وتابع:" أقول لكل داعية إسلامي ما لم تكن مدرك للواقع فلا تتحدث".

وأشار "عاشور"، إلى أن الدراما ( الهادفة) التي تحمل قيمة تعمل على تنمية الوعي، ودقيقة دراما (من هذا النوع) تساوي 100 خطبة جمعة.

وفي سياق متصل، أكد "عاشور"، أن نشر الشائعات والأخلاق المذمومة يشيع شيء من الفاحشة في المجتمع وهو أمر مرفوض تماماً ومحرم شرعاً، وتابع:" أي مسلسل يؤدي إلى قيمة أخلاقية ويكرس الوعي مثل مسلسل الاختيار نحن في أمس الحاجة إليه ".

وأكد"عاشور"،أن الانتماء للوطن والدولة المصرية التي هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم أمر يقتضي التعامل برحمة مع الشعب المصري، فاستغلال بعض التجار موجة التضخم وقيامهم برفع الأسعار على المواطنين دون وجه حق أمر غير مقبول شرعاً، وتابع " الرسول قال إن المحتكر ملعون".

وشدد "عاشور"، على أن الاحتكار ذنب كبير وحرام "بالتلاتة" ، مضيفاً:" الرسول عند فتح مصر أوصى بالجينات المصرية مسلمين ومسيحيين..وأنا بقول للتجار المحتكرين مال الأزمة ملهوش لازمة والأموال اللي جمعتها ستنفقها وأنت في أضعف حالاتك بسبب استغلالك للشعب المصري".

وفي سياق آخر قال مستشار مفتي الجمهورية المصرية، إن الرغبة في صناعة التريند على حساب القيم تفقد إنسانية الشخص، وعلى الإنسان أن يستر أخيه الإنسان حال وقوعه في المعصية ولا يفشي سره.

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