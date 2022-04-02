الامارات | بسبب مشاهد غير أخلاقية.. الرقابة توقف مسلسل ليلى علوي بعد الحلقة الأولى !

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مشاهد غير أخلاقية.. الرقابة توقف مسلسل ليلى علوي بعد الحلقة الأولى ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت أزمات الدراما مع الساعات الأولى لشهر رمضان المبارك، فقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر السبت، وقف الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي ويعرض في شهر رمضان الحالي لاحتوائه على مشاهد غير أخلاقية.

وقال المجلس إن منتجي المسلسل لم يحصلوا على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية، وقرروا إذاعته بالتحايل، فضلاً عن احتوائه على مشاهد غير أخلاقية.

كما أكد أنه طالب جميع القنوات الحاصلة على حق العرض بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص.

كذلك شدد على أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وسيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

فيما كشف رئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل، أنه تمت مراقبة الحلقة الأولى بالفعل، غير أن إحدى الفضائيات تحايلت وعرضت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة المحتوية على لقطات منافية وخادشة للحياء والآداب العامة.

وتدور أحداثه حول مديرة مدرسة تدعى دنيا سالم، تتعرض لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.

بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إيقاف الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي ويعرض في شهر رمضان الحالي، أصدرت أسرة العمل بياناً أكدت فيه احترامها مبادئ المجتمع.

فقد أوضحوا في بيان احترامهم لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى للإعلام، وسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

إلا أنهم شددوا على أن المسلسل حكم عليه بشكل غير صحيح استنادا فقط لنهاية الحلقة الأولى، وهو الأمر الذي لا يكفي لمعرفة باقي أحداث العمل.

واعتبرت أسرة المسلسل أن الرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل، وهو ما جعلهم يطالبون بالتريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات العكس.

بدورها، قررت الفنانة مي سليم المشاركة في بطولة المسلسل أن ترد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكدت على احترامها لجميع الجهات.

إلا أن المشهد الذي يتحدث عنه البيان كان صادما وليس جريئا أو خارجا مثلما يكتب البعض عن المسلسل، معربة عن أمنيتها في أن يتم حل المشاكل المتعلقة بالعمل في أقرب وقت.

يشار إلى أن مسلسل “دنيا تانية” والذي أوقفه المجلس الأعلى للرقابة بسبب مشاهد غير أخلاقية، من بطولة ليلى علوي ومجدي كامل ووفاء صادق ومي سليم.

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