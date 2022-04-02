الامارات | شريهان تفاجئ الجماهير بحفل قرعة كأس العالم .. صور

شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تفاجئ الجماهير بحفل قرعة كأس العالم .. صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت الفنانة المصرية شريهان الحضور خلال حفل قرعة كأس العالم 2022، بتقديمها افتتاح الحفل الضخم، مساء الجمعة.

وبعد فيديو تقديمي لشعار البطولة، وعرض للكرة الرسمية للبطولة، ظهرت شريهان لتلقي كلمة حول الإنسانية ورحلة الإنسان، وتفاجئ الحضور.

وكانت شريهان قد عادت للشاشة العام الماضي، بعد غياب دام 20 عاما، ولاقت عودتها إشادة كبيرة من الجماهير المصرية.

وتعتبر شريهان إيقونة الشاشة المصرية، واشتهرت بالثمانينات كونها سيطرت على برامج فوازير رمضان، واكتسبت شعبية كبيرة.

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