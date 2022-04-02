تبدأ من 250 جنيها.. تخفيضات وأكواد خصم على أسعار المراوح

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري:

مع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ الكثير من الأشخاص لشراء المراوح ومكيفات الهواء، للاستمتاع بأجواء باردة ومواجة الموجة الحارة.

وفي السطور التالية، يستعرض لكم موقع "الخليج 365"، أفضل أسعار المراوح كما يعرضها موقع التسويق الألكتروني "أمازون".

-مروحة حائط تورنيدو 16 بوصة 4 ريشة 3 سرعات، بسعر 755 جنيها.

-مروحة مكتب بمشبك، بسعر 250 جنيها.

-مروحة ستاند 5 ريش مع جهاز تحكم عن بعد، بسعر 545 جنيها.

-مروحة سمارت 16بوصة من فريش، بسعر 575 جنيها.

-مروحة ستاند مع ريموت كنترول من اكاى 18 بوصة، بسعر 675 جنيها.

-مروحة حائط من ناتشورال سكاي 18 بوصة، بسعر 360 جنيها.