10 منتجات طبيعية تساعدك على التخلص من الرائحة الكريهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

التعرق المفرط يجعلنا نشعر بالخجل، حيث تزيد بعض المنتجات مثل الطماطم أو الملفوف أو القهوة من التعرق وتجعل رائحة العرق أقوى وأكثر حدة.

ومع ذلك، هناك منتجات طبيعية يمكن أن تقلل من التعرق لجسم الإنسان، كما أوضح موقع "brightside".

1- زيت جوز الهند:

واحد من أكثر المنتجات فعالية يمكن أن يعطي جسمك رائحة طيبة، نظرا لخصائصه المضادة للميكروبات التي تقيد نمو البكتيريا، في حين أن حمض اللوريك في تكوينه يدمر الرائحة النفاذة، وبالطبع، العرق نفسه سيختفي، لذا يوصى بتطبيق الزيت على منطقة الإبط 1-2 مرات في اليوم بعد الاستحمام.

2- الليمون والحمضيات الأخرى:

روائح الإبط ليست الشيء الوحيد الذي تساعد فيه الخصائص المطهرة لليمون على التخلص منها، تماما مثل زيت جوز الهند.

يمكن لليمون التحكم في رائحة الفم الكريهة التي تسببها البكتيريا الضارة، حيث يمكن أن يساعد شرب كوب من ماء الليمون في الصباح (بشرط قدرة معدتك على تحمله) في السيطرة على المشكلة، وهناك خيار آخر هو عصر نصف ليمونة، وفركها تحت القدمين أو تحت الإبطين، وتركها تجف، وأخذ حماما.

3- بذور الحلبة:

تعمل بذور هذا النبات كمضاد للأكسدة، فهي لا تزيل السموم من الجسم فحسب، ولكنها تمنع أيضا الالتهابات التي تتسبب في انتشار الروائح الكريهة، ومن أجل الحصول على النتيجة المرجوة، قم بتخفيف 1 ملعقة صغيرة من البذور بالماء المغلي واتركها تتشرب، حيث ‘نه يمكن تناول الشراب بعد 6-8 ساعات، ويمكن أيضا إضافة البذور إلى الشاي.

4- أوراق النيم:

هو عشب طبي قيم يستخدم منذ فترة طويلة في طب الأيورفيدا، أوراقه له تأثيرات مضادة للفطريات، ومضادة للبكتيريا، ومطهرة، وبفضل هذه الأشياء، يعزز النيم الإزالة الكاملة للبكتيريا والسموم التي تسبب الروائح الكريهة وتقلل التعرق.

لذا يمكنك استخدامه بنفس الطريقة التي تستخدم بها بذور الحلبة، قم بتحويل المسحوق من أوراق النيم إلى الهريسة بمساعدة الماء، ثم ضعه على الإبطين واتركه لبضع دقائق، ثم اشطفه عند الاستحمام، ونفذ هذا الإجراء 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة أفضل.

5- عشبة القمح:

يحتوي عصير عشبة القمح على كمية كبيرة من البروتين وفيتامينات C وB12 وB6 وحمض الفوليك، علاوة على ذلك، يعد هذا أحد مضادات الأكسدة الطبيعية القوية التي تجعله فعالا للغاية عند محاربة رائحة الجسم غير الضرورية.

6- البقدونس:

علاج شعبي شهير لرائحة الجسم الكريهة، حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من الكلوروفيل ورائحته المنعشة التي تعطيه تأثير إزالة الروائح الكريهة، وهذا العشب ينقي الجسم ويحارب البكتيريا التي تجعل رائحة الجسم سيئة، وقد أظهرت الأبحاث أن البقدونس يمكنه مقاومة مركبات الكبريت بنجاح، لذا يمكنك استخدامه في السلطات أو الأطباق الساخنة أو تحضير سيقانها وأوراقها المجففة للتخلص من رائحة الجسم السيئة.

7- النعناع:

لديه خاصية مهدئة، يقلل استخدام هذا المنتج من عدد النبضات المرسلة إلى الغدد العرقية ما يجعل الجسم ينبعث منها كمية أقل من الإفراز، ويمكن استهلاك النعناع طازجا أو مجففا أو كزيت أساسي داخل الجسم وخارجه.

لذا عند استخدامه موضعيا، يكون له تأثير مضاد للالتهابات ويغطي الجسم برائحة لطيفة.

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8- القرفة:

يعد إضافة القرفة إلى الطعام عادة جيدة لتبنيها، حيث تشتهر بقدرتها على التخلص من الروائح الكريهة في الفم، إذا تم استهلاكه يوميا، فإنه يبدأ في التأثير على رائحة الجسم ويساعد على التخلص من التعرق المفرط.

9- الشاي الأخضر:

يحتوي على الأحماض العضوية والتانين، وله خصائص قابضة تساعد على محاربة التعرق المفرط وتمنع نمو البكتيريا، بالإضافة أنه مفيد للقدمين والجسم وحتى الفم.

لذا اشرب الشاي الأخضر يوميا للحصول على نتيجة أفضل، بصرف النظر عن الحد من التعرق، هذا الشاي له تأثير مفيد على عملية التمثيل الغذائي ومفيد لأولئك الذين يرغبون في فقدان الوزن.

10- إكليل الجبل:

قادر على منع نمو البكتيريا التي تسبب رائحة كريهة، لأنه يحتوي على الكلوروفيل والمنثول التي لها تأثير إزالة الروائح الكريهة، ويسبب نقص الزنك في الجسم التعرق المفرط، بما أن إكليل الجبل يحتوي على الزنك، فإن هذا النبات يعوض عن نقص هذا العنصر الكيميائي، ويمكنك الاستحمام بإكليل الجبل أو تخفيفه من خلال بضع قطرات من الزيت العطري مع 100 جرام من الماء وتمسح الإبطين بالمحلول.

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