يتكاثر في شبكية العين.. دراسة تحذر من خطر جديد لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذرت دراسة ألمانية جديدة من خطير جديد لفيروس كورونا المستجد، حيث أشارت إلى أنه لا يصيب شبكية العين فقط، بل يمكنه أيضًا التكاثر فيها.

واستخدم فريق الباحثين من معهد ماكس بلانك للطب الحيوي الجزيئي وجامعة Westfalische Wilhelms-Universitat Munster ، في ألمانيا نموذج لشبكية العين من الخلايا الجذعية المعاد برمجتها لدراسة عدوى كورونا في شبكية العين.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إنديا، نشرت الدراسة في مجلة تقارير الخلايا الجذعية، وكشفت أن فيروس كورونا يصيب بالفعل خلايا الشبكية، خاصة الخلايا العقدية، وكذلك الخلايا الحساسة للضوء.

وأكد الباحثون: "فيروس كورونا يمكن أن يتكاثر أيضًا فى هذه الأنواع من الخلايا، وهذا الاكتشاف جديد، ويؤكد الحاجة إلى مراقبة أمراض الشبكية كنتيجة محتملة لأعراض كورونا طويلة الأمد".

واكتشف الباحثون الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا في شبكية العين، مما يشير إلى أن الخلايا في الشبكية كانت مصابة بالفعل بالفيروس التاجي، ولقياس تركيزات الفيروس النشط التي تنتجها الشبكية المصابة بعد فترات حضانة مختلفة، استخدم الباحثون مقايسة تسمى "مقايسة البلاك الفيروسي"، وأظهر الفحص أن ذرية فيروسية جديدة قد تشكلت في عضيات شبكية العين.

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ولمعرفة الخلايا المتأثرة فى عضيات شبكية العين قام الباحثون بتحليل العضيات تحت المجهر ووجدوا أن طبقتين من الخلايا - الداخلية والخارجية - للشبكية أصيبت بكورونا، وتحتوى الطبقة النووية الخارجية للشبكية على أجسام خلايا المستقبلات الضوئية - المخاريط التى تحول الضوء الوارد إلى نبضات عصبية، وكان نوع الخلية الذي اكتشف فيها الباحثون بشكل متكرر البروتين N لفيروس كورونا هو خلايا العقدة الشبكية.

وتقع هذه الخلايا في الطبقة الخلوية الأعمق من شبكية العين وتنقل جميع الإشارات من شبكية العين إلى الدماغ عبر العصب البصري، ومن المثير للاهتمام أن العديد من أعراض شبكية العين المرتبطة بكورونا مرتبطة بخلايا العقدة الشبكية، ولكن هذه الأعراض كانت مرتبطة في السابق في الغالب بالآثار الثانوية لأعراض المرض الأخرى التي يسببها كورونا، مثل تلف الأوعية الدموية أو زيادة ضغط العين.

وقال راوين: "مع ذلك، تُظهر دراستنا الحالية لشبكية العين أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يكون لها عواقب مرضية مباشرة على خلايا العقدة الشبكية، على الرغم من أن ضعف البصر ليس شائعًا لدى مرضى كورونا، بياناتنا تعطينا سببًا للاعتقاد بأن ما يسمى بأعراض كورونا الطويلة الأمد قد تشمل مرض الشبكية التنكسي".