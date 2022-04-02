محطات في حياة الفنانة صابرين.. زوجة ثانية وكانت هتطلق بسبب خسارة الزمالك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة صابرين محركات البحث اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية في أول أيام شهر رمضان المُعظم.

وعادًة ما تثير الفنانة صابرين الجدل عقب ظهورها بين الحين والآخر، ربما لتصريحاتها، وكثيرا ما كان بسبب ظهورها بالباروكة خلال فترة حجابها، قبل أن تتخلى عنه نهائيًا.

ويرصد «هُن» في السطور التالية محطات في حياة الفنانة صابرين.

صابرين.. مغربية الأصل

مفاجأة كبيرة كشفتها الفنانة صابرين، لمتابعيها خلال فيديو بث مباشر شاركته مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على «إنستجرام»، مؤكدة أن اصولها تعود لدولة المغرب، قائلة إن مدينة «فاس» المغربية هي أرض أبيها وأجدادها، وبعض أقاربها لا يزالون بالمغرب، وتذهب إليهم كل فترة.

زوجة ثانية

أكدت الفنانة صابرين، خلال لقائها مع الإعلامية سمر يسري، من قبل، إنها تزوجت زوجها الحالي، كزوجة ثانية، لأنه متزوج من سيدة غير مصرية، وهي سنغافورية أمريكية وتعيش في الولايات المتحدة.

وأوضحت الفنانة حينها أن زوجها لم يتزوجها إلا بعد إخطار زوجته الأولى.

كنت هتطلق بسبب الزمالك

قالت الفنانة صابرين، في لقاء خاص على هامش افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنها تعرضت لمشكلة مع زوجها بسبب مباراة نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، التي توج بها المارد الأحمر: «كنت هتطلق.. بس الموضوع هزار في هزار، وجوزي من الناس اللي بيحب الهزار.. أنا أهلاوية وجوزي زملكاوي».

ارتدت الحجاب بسبب رؤية

كشفت الفنانة صابرين عن سبب ارتدائها للحجاب، وأن الأمر يعود لرؤية، خلال وقبل تصويرها مسلسل «أم كلثوم»، قائلة: «بعد المسلسل قعدت في البيت وفكرت أنا بعمل إيه، وحالتي النفسية كانت مش حلوة، وكنت بهرب إلى الله، ومش عاوزة حاجة غير الراحة والسكينة ورضا أبويا وأمي».

خلع الحجاب

ارتدت الفنانة صابرين، الحجاب، لفترة طويلة، ثم ظهرت بالباروكة ومن ثم ارتداء «التربون»، حتى فاجأت جمهورها بنزع الحجاب تمامًا وظهرت بشعر أصفر.