طريقة عمل البروكلي.. 3 وصفات صحية مش هتستغني عنها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تختلف طريقة عمل البروكلي حسب الوصفة المتبعة في تحضيره، لكنه وبأي طريقة تحضير من أفضل الخضروات الصحية التي تغذي الجسم وتفيد القلب، ويمكن تحضير البروكلي بأكثر من وصفة منها الشوربة ومنها البروكلي المقلي وغيرها بالخضار السوتيه، لذلك يقدم «هن» أكثر من وصفة لتحضير البروكلي حسب وصفات الشيف فاطمة أبو حاتي.

البروكلي بالخضار السوتيه

تتوافر مقادير تلك الوصفة من طريقة عمل البروكلي بالخضار السوتيه في المنزل، وفي خطوات بسيطة نستطيع إعداد ألذ طبق بروكلي كوجبة صحية ومغذية.

المكونات

نصف كيلو بروكلي

ثمرتا جزر حجم متوسط

ثمرتا كوسة حجم متوسط

نصف ملعقة ملح

نصف ملعقة فلفل أسود مطحون

نصف ملعقة مرقة دجاج

ملعقة صغيرة من البهارات السبع

نصف ملعقة بابريكا

نصف ملعقة كاري

طريقة تحضير البروكلي بالخضار السوتيه

تقطيع كل الخضروات بعد غسلها، ويقطع الجزر والكوسة على هيئة حلقات وبعدها في حلة متوسطة الحجم توضع بها شرائح الكوسة والجزر ويوضع به ماء ساخن على النار ويترك حتى السلق لمدة لا تقل عن 20 دقيقة أو حتى يصبح لينا.

بعد سلق الكوسة والجزر يرفع من على النار، ويصفى جيدًا من الماء ويوضع بدلا منه البروكلي المقطع على النار مرة أخرى لمدة ربع ساعة أو حتى تمام طهيه.

بعد ذلك يصفى البروكلي، ويضاف لباقي الخضروات في إناء آخر مع إضافة القليل من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي والملح والفلفل وباقي البهارات.

تقلب المكونات جميعها مع الزيت والبهارات على النار لمدة قليلة لا تتعدى العشر دقائق، ثم يرفع من على النار ويقدم في طبق تقديم.

البروكلي المشوي في الفرن

بالنسبة لطريقة عمل البروكلي المشوي فهي الأخرى من الوصفات التي لا تحتاج لوقت طويل بالإضافة إلى أنها مهمة جدا بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون نظاماً صحيا للتخلص من الوزن، ومقادير الوصفة عبارة عن:

نصف كيلو بروكلي

نصف كوب بصل يقطع إلى مكعبات صغيرة

نصف كوب مكعبات صغيرة فلفل أصفر أو فلفل أحمر

بيضة كبيرة

نصف كوب من الخبز الأسمر مقطع صغير

ملعقة كبيرة بقدونس

ملعقة صغيرة ملح طعام

ملعقة صغيره فلفل أسود مطحون

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

طريقة التحضير

غسل كمية البروكلي جيدًا ثم في حلة متوسطة الحجم قومي بتقطيع البروكلي فيها.

بعد تقطيع البروكلي لقطع صغيرة يضاف إليه الماء ويوضع على النار لمدة لا تقل عن ربع ساعة أو حتى تمام طهيه.

يضاف إلى البروكلي ملعقة الملح وملعقة الفلفل الأسود وبعد تمام تسوية البروكلي يرفع من النار حتى يبرد تماماً وبعدها تصفيته من الماء ويوضع بالخلاط الكهربائي وهو بارد، ثم تضاف إليه قطع البصل المقطعة وقطع الفلفل الأصفر.

ضرب المكونات جيدًا في الخلاط الكهربائي، ومن ثم يضاف إليها البيضة وفتات الخبز الأسمر والبقدونس وباقي الملح والفلفل الأسود وأي توابل أخرى حسب الحاجة.

صب جميع المكونات في حلة كبيرة كبير بعد خلطها جميعًا جيدًا، ثم تشكيل الخليط على هيئة كرات صغيرة.

ثم في صينية متوسطة أو كبيرة على حسب عدد كرات البروكلي، وبعد دهنها جيدا بزيت الزيتون وترص الكرات بها حتى الانتهاء من جميع الكرات.

ندخل الصينية إلى الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تمام التوسية، وبعد ذلك عندما يصبح مقرمشا ويكتسب اللون الذهبي تخرج الصينية من الفرن ويقدم في أطباق التقديم.

شوربة البروكلي

شوربة البروكلي الصحية غنية بالفيتامينات والمعادن والمفيدة جدا في الأنظمة الصحية للتخلص من الوزن، أما المقادير فهي كالتالي:

نصف كيلو بروكلي يجري تقطيعه وفرمه جيدًا.

نصف كوب بصل مقطع ومفروم.

ربع كوب من الكرفس يقطع إلى مكعبات صغيرة.

قطعة واحدة من ومكعب مرقة الخضار

كوب من الشوفان الغني بالألياف المشبعة

فصين من الثوم المفروم

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة ملح طعام

ملعقة صغيره فلفل أسود مطحون

ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة تحضير شوربة البروكلي

في حلة كبيرة يوضع بها البصل المفروم والكرفس والثوم المفروم والملح والفلفل والزيت، كل ذلك على نار متوسطة لمدة لا تزيد عن ربع ساعة.

بعد ربع ساعة تضاف قطع البروكلي المفرومة إلى الإناء ومعها مرقة الخضار ويترك الخليط بعد تقليبه جيدا على النار لمدة عشر دقائق إضافية أو حتى يستوي تماماً.

ثم يضاف بعد ذلك الشوفان إلى المكونات في الإناء ويترك على النار مدة لا تزيد عن ربع ساعة مع التقليب لدمج المقادير جميعاً.

اذا أصبح قوام الشوربة سميكا يمكن رفعها من على النار، ثم يضاف إليها باقي الفلفل الأسود وعصير الليمون مع استمرار التقليب، وللحصول على قوام ناعم يضاف الخليط إلى الخلاط الكهربائي ويضرب جيداً حتى يصبح ناعماً.

وبعدها سكب الشوربة من الخلاط الكهربائي في إناء على النار واتركيه حتى يسخن مرة أخرى ثم يقدم في أطباق التقديم على الإفطار.