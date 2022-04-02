الامارات | مقتل قابلة شابة بصورة وحشية شمال أفغانستان

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قابلة شابة بصورة وحشية شمال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت قابلة شابة للاختطاف والقتل بصورة وحشية في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان، وذلك في أحدث سلسلة من أعمال القتل الغامضة التي شهدت ارتفاعا منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة.



وكان قد تم استدعاء القابلة الشابة وتدعى نفيسة بلخي للعمل أمس الجمعة لكنها لم تعد إلى المنزل أثناء الليل، حيث عثر على جثتها في مستشفى المدينة صباح اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن أسرتها.

وقال محمد آصف وزيري، المتحدث باسم شرطة مزار شريف، لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم العثور على جثة القابلة ورجل في سيارة في الدائرة الشرطية السابعة بالمدينة. وقالت الشرطة إن أسرة الرجل أبلغت عن فقده .

وأضاف وزيري أن عائلتي الضحيتين تخضعان لمراقبة الشرطة، مشيرا إلى بدء التحقيقات بعد انتهاء مراسم تشييع الجنازة.

وتزايدت عمليات القتل الغامضة التي تستهدف الشابات في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة.

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