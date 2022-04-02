طريقة الصلاة الصحيحة للمرأة.. وحكم كشف قدميها

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

طريقة الصلاة الصحيحة للمرأة، سؤال يدوور في أذهان السيدات، مع بداية شهر رمضان المبارك، فعلى الرغم من فرضية الصلاة على المسلمين والمسلمات طوال أيام العام، يبقى لشهر رمضان المبارك روحانياته الكبيرة.

ولا تختلف طريقة الصلاة الصحيحة للمرأة، عن الرجال إلا في بعض الأحكام البسيطة في المظهر، والإمامة، لكن تبقى الصلاة بقواعدها وعدد ركعاتها واحدة على الجنسين.

طريقة الصلاة الصحيحة للمرأة

وإليكِ الطريقة الصحيحة لصلاة المرأة في المسجد أو المنزل، وفق ما ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.

الركوع

يستحب للمرأة عند الركوع أن تقوم بجمع نفسها، وأن تضم المرفقين للجنبين، كما يجب عليها أن تنحني في ركوعها قليلا.

السجود

تفترش المرأة ذراعيها عند السجود، وتسجد ملصقة البطن بالفخذين؛ فهو يعني المبالغة في الستر، بخلاف الرجال الذين يسن لهم التجافي.

جهر المرأة لقراءة القرآن في الصلاة

إذا كانت المرأة تصلي خلف رجال أجانب فعليها أن تقرأ في الصلاة سرا، لكن إذا صلت بين محارمها من الرجال أو بين نساء مثلها فيجوز لها أن تجهر في الصلاة الجهرية.

الإمامة

إذا أمت المرأة مجموعة من النساء فإنها لا تقف أمامهن مثل الرجل، بل تقف وسطهن.

طريقة الصلاة الصحيحة للمرأة

- ارتداء الملابس الشرعية، فعلى المرأة أن تستر كامل الجسد ما عدا الكف والوجهين.

- التوجه إلى جهة القبلة حسب المكان الذي تتواجد فيه.

- عقد النية للصلاة.

- استفتاح الصلاة بقول «الله أكبر» دون أن تقوم برفع صوتها.

- أن تجعل كفيها حذو منكبيها.

حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة

كانت دارالإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال «حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة»، مؤكدة أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة، ما عدا الوجه والكفين، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ».

وأضافت دار الإفتاء أن هناك دليلا وهو حديث أم سلمة، رضي الله عنها، أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»، أي الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.