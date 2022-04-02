ريجيم اللقيمات في رمضان.. هتاكلي 18 لقمة في كل وجبة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ريجيم اللقيمات، هو أبسط وأسهل النُظم الغذائية التي تساعد في إنقاص الوزن، والوصول لحجم مثالي، من الجسد الرياضي والقوام الممشوق، فيلجأ له الكثير من الأشخاص مع بداية شهر رمضان المبارك، من خلال تقسيم الوجبات وتناولها في أوقات مختلفة وبكميات محددة، خاصة أنه يعمل على تقليل السعرات الحرارية، بواسطة عدّ اللقيمات وليس حساب السعرات الحرارية فقط.

ما هو ريجيم اللقيمات؟

رجيم اللقيمات، هو نظام غذائي يعتمد على استهلاك 3 وجبات أساسية وبينهم وجبتان، بشرط أن لا تتجاوز اللقيمات 18 لقمة لكل وجبة، على أن تكون اللقيمات صغيرة الحجم، أو معتدلة.

ويشترط في رجيم اللقيمات اختيار وجبات صحية، والابتعاد عن الوجبات الجاهزة، أو المُضرة والسريعة، الغنية بالدهون أو السكريات، كما يفضل استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم، الأسماك، البيض، مشتقات الألبان، والبقوليات الكاملة، وفقَا لما ذكره الموقع الطبي «webmd».

ريجيم اللقيمات في رمضان

بحسب الدكتور محمد عبدالقادر الهاشمي، أستاذ السمنة المفرطة، فهناك بعض نماذج لأطعمة الإفطار والفاكهة البسيطة خلال شهر رمضان، يمكن أن تُطبق على النحو التالي:

تناول المياه، مع كوب وربع أو كوب ونصف طعام، مع سلطة، أما لقيمة الفاكهة، فتكون 2-3 ثمرات فاكهة «برتقال- يوسفي- تفاح - نصف كوب فراولة»، أو من كوب ونصف إلى 2 كوب من الطعام، مع السلطة، وقطعة حلوى صغيرة، ويمكن تناول الفاكهة عند المغرب.

نصائح حول تطبيق ريجيم اللقيمات

- تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل قليلة السعرات الحرارية، للحد من الشعور بالجوع.

- تناول أنواع مختلفة من الأطعمة التي تساعد في الشعور بالجوع.

- تناول المكملات الغذائية الصحية، للحصول على المعادن الغذائية كاملة والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

- محاولة الحصول على بعض العناصر المهمة مثل الفيتامينات أو الأوميجا 3 أثناء اتباع رجيم اللقيمات.

- تناول البروتينات، من خلال استهلاك الأطعمة المليئة بالكربوهيدرات والدهون.

- تناول لقمة أو لقمتين بين الوجبات عند الشعور بالجوع.