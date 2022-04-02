كورونا اليوم: 4 سلالات لأوميكرون في مصر.. وتسجيل أول لقاح أنفي في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

فرصة للشراء: تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس (اطلب وتصلك لباب البيت)

4 سلالات لأوميكرون في مصر

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه حتى الآن تم رصد 4 متحورات مختلفة للمتحور أوميكرون وكان المتحور الرابع أكثرهم ضعفا وتأثيرا على المصاب.

وأشارت إلى أن الإصابات بالمتحورات الأخرى اختفت تماما، كما أن برتوكول علاج أوميكرون متوفر بالمستشفيات ولا داعى للخوف ويجب الحفاظ علي كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية .

تسجيل أول لقاح أنفي في العالم ضد فيروس كورونا

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة الروسية، عن تسجيل أول لقاح أنفي في العالم ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الخدمة أن وزارة الصحة الروسية سجلت الشكل الأنفي للقاح (سبوتنيك V) للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا الاتحادية، وفقا لروسيا اليوم.

رئيس مركز "جاماليا" الروسي يعلن عن اختبار لقاح ضد فيروس كورونا للأطفال

ستنطلق الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك" المخصص لأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و11 عاما في موسكو نهاية الأسبوع المقبل.

أعلن ذلك رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، وقال في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "إن الاختبارات السريرية للقاح الجديد ستجري في بضعة مستشفيات موسكو وسيبدأ تطعيم الأطفال بلقاح "سبوتنيك إم" نهاية الأسبوع المقبل، وفقا لروسيا اليوم.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا