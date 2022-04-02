بتعديلات على الفستان.. شريهان تخطف الأنظار بإطلالتها في حفل قرعة كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهرت الفنانة شريهان بإطلالة أنيقة وجذابة خلال حضورها أمس حفل قرعة كأس العالم بقطر.

وارتدت شريهان فستان طويل، وتميز بأنه مزينا بتطريزات الكريستال، ومزود بأكمام شفافة، من مجموعة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب لربيع وصيف 2021.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر وركزت على رسمة عيونها.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

لكن الفستان اختلف في بعض تفاصيله ليكون أكثر احتشاماً، إذ حرصت على إغلاق فتحة الصدر الواسعة والأذرع المفتوحة.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت على اردتداء مجوهرات بسيطة تتناسب مع إطلالتها.

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