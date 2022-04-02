انتبه.. 5 علامات تحذيرية لجلطات الدم يجب ألا تتجاهلها أبدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تتشكل جلطات الدم داخل تلك الأوعية الدموية، ويمكن أن تكون خطيرة وتتسبب في حدوص ضرر إلى مناطق أخرى من الجسم، لذا يجب معرفة العلامات التي تشير إلى الإصابة بها لتلقي العلاج فورا.

وفي هذا الصدد أبرز 5 علامات تشير إلى الإصابة بجلطات الدم، وفق ما أوضح موقع "healthdigest".

1. تورم الساقين:

التورم في الساق علامة على حالة تسمى تجلط الأوردة العميقة أو DVT، وجلطات الدم تتشكل وتبقى ثابتة داخل الأوعية الدموية، بما في ذلك الأوردة العميقة (مثل تلك الموجودة في ساقيك)، وإذا حدث هذا فقد تلاحظ تورمًا في ساق واحدة فقط، ومع ذلك فإن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ليست شيئًا يجب عليك تجاهله.

وعلى الرغم من أن التورم هو علامة نموذجية على الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، فمن الممكن أن تكون مصابًا بجلطات الأوردة العميقة ولا تعاني من أي أعراض، ومع ذلك، هناك بعض عوامل الخطر التي تزيد من فرص الإصابة بجلطات دموية في الأوردة العميقة، وتشمل هذه المشاكل الطبية الأخرى مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.

2. ألم في الصدر:

يكون ألم الصدر أيضًا علامة على وجود جلطات دموية تؤثر على رئتي الشخص، ويمكن أن تتكون جلطات الدم في الأوردة العميقة مثل تلك الموجودة في الساقين، وعند حدوث ذلك، تتفكك الجلطات في النهاية، مما يسمح لجهاز الدورة الدموية بنقلها إلى مناطق أخرى من الجسم وعندما تصل هذه الجلطات إلى الرئتين، تعيق تدفق الدم في الشرايين الرئوية وتسبب حالة تسمى الانصمام الرئوي، ونتيجة لذلك تشعر بألم حاد خاصة عند التنفس بعمق أو عند السعال.

إلى جانب احتمال إتلاف الرئتين يؤدي أيضًا إلى إجهاد القلب وذلك لأن القلب قد يضخ بقوة أكبر للتعويض عن الجلطات الدموية التي تعيق تدفق الدم في الأوعية الدموية في رئتيك، وإلى جانب الضغط الإضافي الذي يفرضه هذا على القلب، يمكن أيضًا أن يرفع ضغط الدم.

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3. ألم البطن:

يحتوي نظام الدورة الدموية على أوردة تنتشر في جميع أنحاء الجسم، ولكن فإن الوريد المساريقي العلوي، والوريد المساريقي السفلي، والوريد الطحال تلك التي تعتني بأمعائك، لذا فإن الجلطة الدموية في أي من هذه الأوردة يمكن أن تؤدي إلى ألم في بطنك.

4. الاحمرار والدفء:

عندما يكون لديك جلطة دموية في أحد الأوردة العميقة (مثل تلك الموجودة في ساقيك)، تسبب عددًا من الأعراض مثل التورم الملحوظ وتغيير في بشرتك ومظهرك العام.

وتؤدي الجلطات الدموية الموجودة في الأوردة العميقة إلى تغير لون الجلد أو احمراره، ولكن بعد ذلك يكون الجلد أيضًا أكثر دفئًا من الجلد الذي يغطي مناطق أخرى من الجسم، وإذا كان الشخص يعاني من ألم وتورم (خاصة إذا كان في ساق واحدة فقط) وكان الجلد على هذا الجزء من ساقه متغير اللون ودافئًا، فقد يكون مصابًا بتجلط الأوردة العميقة (مثل جلطات الدم في الأوردة العميقة).

5. مشاكل في التنفس:

إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس، فقد يكون ذلك أيضًا بسبب جلطات الدم في رئتيك، إذ يمكن أن تنتقل الجلطة الدموية من الأوردة العميقة في ساقيك إلى الأوعية الدموية في رئتيك وهذه الحالة المعروفة بالانسداد الرئوي أو PE تكون شديدة وتؤدي إلى مشاكل في التنفس، بما في ذلك ضيق التنفس.

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