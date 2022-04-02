فوائد عصير القصب للحامل.. 5 أشياء مذهلة يفعلها في الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

فوائد عصير القصب للحامل أمرا يثير اهتمام العديد من السيدات الحوامل، إذ تحرص العديد من النساء على تناول عصير القصب نظرًا لمذاقه الشهي، ومنحه شعورًا بالترطيب خاصة خلال أيام الطقس الحار، لذلك نستعرض أبرز فوائده خلال السطور التالية.

فوائد عصير القصب للحامل

وبحسب موقع «momjunction» المعني بشؤون الصحة العامة للمرأة، نقدم فيما يلي أبرز فوائد عصير القصب للحامل، والتي تتمثل فيما يلي:

تقوية جهاز المناعة

مضادات الأكسدة الموجودة في عصير قصب السكر الطازج تقوي جهاز المناعة وتساعد في مكافحة الالتهابات والإنفلونزا والبرد أثناء فترة الحمل، كما أنه يحافظ على مستويات البيليروبين في الدم ويحمي الكبد من الإصابة بالمضاعفات المزمنة، ويساعد نظام المناعة القوي في الحفاظ على صحة الأم وجنينها.

الوقاية من غثيان الصباح

غثيان الصباح هو عرض شائع تعاني منه النساء الحوامل في الأشهر الأولى من الحمل، ومع ذلك، فإن شرب عصير قصب السكر مع القليل من الزنجبيل سيساعد في تقليل الشعور بهذا العرض.

يعزز من طاقة الجسم

يساعد تناول عصير القصب أيضًا على تعزيز طاقة الجسم، وإمداده بالطاقة اللازمة، إذ يساعد محتوى السكروز في عصير قصب السكر على زيادة مستويات الطاقة، وإعادة ترطيب الجسم ومنع الشعور بالعطش، كما أنه يعيد تخزين مستويات السكر المفقودة.

مواجهة التهابات المسالك البولية

يساعد عصير القصب أيضًا في الوقاية من مشكلات التهابات المسالك البولية التي تعتبر شائعة في بعض الحالات خلال فترة الحمل، حيث أنه يعمل كمضاد طبيعي للأكسدة ومصدر جيد للمعادن، لذلك يساعد على محاربة التهاب المسالك البولية.

يعزز صحة الجنين

يعتبر عصير قصب السكر مصدرًا غنيًا للبروتين، لذلك فهو مفيد لصحة الطفل والأم، إذ يحتوي أيضًا على حمض الفوليك أو فيتامين «ب9» المعروف بقدرته على تقليل المخاطر المتعلقة بالإعاقات الخلقية.

فوائد عصير القصب للفتيات والسيدات

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة إنجي الليثي، أخصائية التغذية العلاجية، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، المعروض عبر شاشة «دي إم سي»، الفوائد المتعددة لتناول عصير القصب بوجه عام لكل من الفتيات والسيدات، إذ يساعد الفتيات على تخفيف آلام الدورة الشهرية، ويحمي النساء من الإصابة بسرطان الثدي.