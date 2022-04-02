أكلات وعصائر سريعة التحضير قبل موعد أذان المغرب.. «مكونات من مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في زحمة اليوم المليء بالأعمال المنزلية مع حلول أول أيام رمضان، ترغب الكثير من ربات البيوت في معرفة الأكلات والعصائر سريعة التحضير قبل موعد أذان المغرب حتى تنتهي من وجبة الإفطار سريعًا، ولأن هناك ملايين الوصفات للأكلات السريعة التي ربما تشتت انتباه المرأة أثناء بحثها، يقدم «هن» بعض نماذج العصائر والأكلات السريعة في رمضان قبل الأذان، وفقاً للشيف أميرة شنب.

الأكلات والعصائر سريعة التحضير قبل موعد أذان المغرب

عصير الفراولة

يدخل عصير الفراولة ضمن الأكلات والعصائر سريعة التحضير قبل موعد أذان المغرب، وذلك لأنه لا يأخذ سوى دقائق معدودة لتحضيره ويمكن الانتهاء منه بسهولة، كما يمكن أيضًا وضعه في الثلاجة إلى أن يحين وقت الإفطار ويقدم باردًا، وبحسب وصفة الشيف أميرة شنب فإن طريقة عمل عصير الفراولة كالتالي:

المكونات:

ربع كيلو فراولة

كوب من الماء

ربع كوب صغير سكر للتحلية

طريقة تحضير:

بعد تجهيز الفراولة وغسلها جيدا وإزالة كل الشوائب والأتربة وأوراقها الموجودة عليها يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة ثم توضع في الخلاط الكهربائي، ويضاف إليها كمية السكر حسب الحاجة أو يمكن استبداله بملعقين كبيرتين من العسل الأبيض، ثم يضاف كوب الماء مع قطعتين من الثلج حسب الرغبة، وتُخلط المكونات جيدا ويُقدم العصير على الإفطار، بالإضافة إلى كونه منعشا فهو أيضا مليئ بالفوائد الصحية للصائمين.

عصير الجوافة باللبن

تعد الجوافة باللبن من العصائر سهلة التحضير وغير المكلفة والتي أيضا تدخل ضمن جدول أكلات رمضان والعصائر سريعة التحضير قبل موعد أذان المغرب، ولذلك يمكن الاعتماد على المقادير التالية للانتهاء منه بسهولة:

3 ثمار جوافة

كوب ونصف من اللبن البارد

كوب ماء

ربع كوب من السكر

طريقة تحضير عصير الجوافة باللبن

بعد شراء الجوافة الطازجة وغسلها جيدًا، نأخذ مقدار ثلاث ثمرات منها وتقطع جيدًا وبعدها يتم إزالة البذور وتوضع في الخلاط الكهربائي.

في الخطوة التالية، يضاف إليها الماء واللبن البارد مع ربع كوب من السكر أو عسل النحل للاستفادة الصحية منه ثم تضرب المكونات في الخلاط جيدا وبعد مزجها يقدم العصير مع إضافة بعض قطع الثلج حسب الرغبة.

عصير الفواكه أو الكوكتيل

المكونات:

ثمرتين من التفاح

ثمرة من البرتقال

ثمرة من المانجا

ربع كيلو الفراولة

لتر ماء

سكر حسب الحاجة أو عسل أبيض

طريقة التحضير

أولا، بعد إعداد الفواكه وغسلها جيدا وتقطيعها، يتم وضعها في الخلاط الكهربائي مع إضافة لتر من الماء، ثم تخلط المكونات جيدًا مع إضافة ملعقتين من العسل الأبيض أو السكر للتحلية، والاستمرار بعد ذلك في ضرب المكونات في الخلاط، ليصبح عصير الفواكه أو الكوكتيل جاهزا ويقدم باردًا على الإفطار.

أكلات سريعة التحضير قبل موعد أذان المغرب

وتكثر وصفات الأكلات السريعة لكن يظل أهمها هو طاجن الأرز المعمر الذي يشتهر به المصريين منذ قديم الزمان، ويعتبر الأكلة الرئيسية لدى الكثير من الأسر في الأرياف، كما أنه من الأكلات سريعة التحضير قبل موعد أذان المغرب، فما هي إلا دقائق ويصبح جاهزا في حوالي تلت ساعة تقريبًا في الفرن، وبحسب وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي يمكن الاعتماد على المقادير التالية:

2 كوب من الأرز

2 ملعقة من القشطة

3 أكواب من الحليب

ملح

ملعقة صغيرة سكر

علبتين زبادي

ملعقتين زبدة

طريقة تحضير الأرز المعمر

- أولا، بعد تجهيز الطاجن ودهنه بالزبدة بشكل جيد، يتم غسل كوبين الأرز ونضعهما داخل الطاجن، وبعد ذلك يضاف إليهما الحليب ثم نضع الملح والسكر ونقلب جيدًا حتى تختلط جميع المكونات

- بعد ذلك، يتم تفريغ علبتي الزبادي داخل الطاجن مع استمرار التقليب وبعدها يضاف إليهم القشطة على وجه الأرز كاملًا، ثم نترك الخليط لمدة 60 دقيقة حتى يمتص الأرز كافة المكونات.

- نضيف قليلا من الزبدة على الوجه أيضا، ثم ندخل الطاجن داخل فرن ساخن.

- بعد حوالي 20 إلى 35 دقيقة، نفتح الفرن لنتأكد من تمام نضج الأرز ثم نخرجه بعدها ويقدم على الإفطار.