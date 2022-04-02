طريقة عمل البسكويت زي المحلات بالكيلو.. السر في الدقيق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر البسكويت من أهم الحلويات المميزة في العيد ويحبه الجميع من مختلف الفئات العمرية، وتبدأ ربات البيوت في التجهيز لعمله والبحث عن طريقة تحضيره طوال الشهر الكريم، ولهذا يستعرض لكِ «هن» في التقرير التالي، طريقة عمل البسكويت زي المحلات بالكيلو للشيف فاطمة أبو حاتي بالخطوات لضمان نجاحه.

مقادير طريقة عمل البسكويت زي المحلات بالكيلو

كيلو دقيق

نصف كيلو زبدة

2 كوب ونصف سكر بودرة

4 بيضات

2 ملعقة صغيرة فانيليا

½ كوب لبن

4 ملاعق كبيرة نشا

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

2 ملعقة صغيرة نشادر

ملح

طريقة التحضير

- في إناء عميق توضع الزبدة واضربيها بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لونها فاتحا مثل الكريمة، ثم يوضع السكر البودرة واضربيهما مرة أخرى جيدا تتجانس الزبدة مع السكر.

- لضمان نجاح طريقة عمل البسكويت زي المحلات بالكيلو، ضيفي البيض بالتدريج بيضة بيضة والفانيليا مع الخلط المستمر.

- بعد أن تختلط المكونات جيدا ضيفي الدقيق والنشا والبيكينج بودر والملح وقلبيهم.

- ضعي النشادر على اللبن وقلبيها.

- ضعي في إناء الزبدة والبيض القليل من الخليط الجاف واللبن بالتبادل حتى نفاذ الكمية لديك.

- قلبي الخليط بعد خلطة للتأكد من أن كل المكونات مختلطة.

- بعد ذلك، انقلي العجين في كيس حلواني وابدأي تشكيل بسكويت العيد على صواني فرن مدهونة زيت بسيط.

- ادخلي الصينية على الشبكة ولابد أن يكون الفرن ساخنا جدا على درجة حرارة 170 حتى يصبح البسكويت باللون الذهبي من أعلى وأسفل، ثم اخرجيه وانتظري حتى يبرد تماما واحفظيه في علبة محكمة الغلق.

نصائح لنجاح البسكويت

- تعد أهم خطوة في طريقة عمل البسكويت زي المحلات بالكيلو استخدام الدقيق الفاخر المخصص للكحك والبسكوت.

- انخلي السكر البودرة قبل استخدامه للتخلص من أي تكتلات.

- إذا خلطي كل المكونات بالخطوات الصحيحة وكانت العجينة لازالت متماسكة ضيفي ملعقة كبيرة لبن لتليينها.

- إضافة النشا يجعل البسكوت له قواما متماسكا ومقرمشا.

- يمكنك إضافة جوز الهند للبسكويت.

- استخدام نوع زبدة جيد يفرق في طعم البسكويت.