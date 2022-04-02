الامارات | السعودية تتيح تقديم طلبات المعتمرين من الخارج إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتيح تقديم طلبات المعتمرين من الخارج إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم السبت عن إتاحة تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد القادمين من خارج المملكة.

واستعرضت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم، خطوات تسجيل يجب على المعتمر القادم من خارج المملكة اتباعها للحصول على التأشيرة.

وتضمن التسجيل ثلاث خطوات أساسية شملت الدخول على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد،وتصميم برنامج العمرة والمتضمن خدمات السكن والنقل، إضافة الى استكمال متطلبات التأشيرة التي سيتم إصدارها إلكترونيا ليتمكن المعتمر من طباعتها مباشرة.

وأشارت الوزارة إلى أن شروط العمرة هذا العام تضمنت بندًا استثنائياً يتعلق باستخراج تصاريح دخول الحرمين لمن هم فوق سبع سنوات، وهى المرة الأولى التي تقدم فيها المملكة على تلك الخطوة.

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