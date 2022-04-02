"نفسك تبقي أم ومش بيحصل؟".. 5 أسباب توضح السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

محاولة إنجاب طفل هي فترة اختبار لكل زوجين ويحالف الحظ بعض النساء من الإنجاب في غضون بضعة أشهر، بينما يتعين على البعض الآخر الانتظار لسنوات، سواء كنت تحاولين لأشهر أو سنوات، فإن فترة الانتظار صعبة على الجميع ولكن يمكن أن تزيد فرص الحمل بشكل أسرع عن طريق إجراء بعض التعديلات في الروتين اليومي.

وتتأثر الخصوبة بعدة عوامل مثل نمط حياتنا وعاداتنا الغذائية وأنشطة أخرى ومن خلال إجراء بعض التغييرات الإيجابية في روتينك، وبالتالي يمكنك بسهولة زيادة فرصك في الحمل.

وفيما يلي إليك 5 أشياء تجعل من الصعب عليكِ الحمل وكيفية التعامل معها، وفقا لموقع " timesofindia".

1.الإجهاد:

يؤثر الإجهاد على خصوبتك ويكون له تأثير شديد على صحتك الجسدية والعقلية، مما يقلل في النهاية من فرصتك في الحمل.

2.الأرق:

الحصول على نوم هادئ ليلاً ليس ضروريًا فقط لتجديد طاقتك، ولكن أيضًا للبقاء هادئًا وخالي من التوتر، ويؤدي نمط النوم غير المنتظم العديد من المشكلات الصحية ويقلل أيضًا من مستوى الخصوبة، ويؤدي الأرق أيضًا إلى انخفاض مستوى المناعة لديك، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى

وبالنسبة للرجال يؤدي الأرق إلى تقليل عدد الحيوانات المنوية وبالنسبة للنساء، يتسبب في فقدان الدورة الشهرية.

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3. الوزن الزائد:

حتى بالنسبة للنساء البدينات والسمنة، يكون الحمل أصعب قليلاً، ذلك لأن الدهون الزائدة في الجسم تؤدي إلى مشاكل مثل عدم انتظام الدورة الشهرية أو التبويض غير السليم، وفي كلتا الحالتين، تنخفض الخصوبة، مما يؤدي إلى صعوبة في الحمل حتى وزن الجسم المنخفض يكون مشكلة لمن يحاولن الحمل، ويساعدك تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة في استعادة لياقتك.

4. عدم انتظام الدورة الشهرية:

هناك العديد من الأسباب التي تجعل النساء تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية مثل الظروف الهرمونية أو الوزن الزائد أو الإجهاد، ويؤدي عدم وجود دورة حيض ثابتة إلى صعوبة حساب فترة الإباضة.

5. مخاوف صحية أساسية:

إذا كنت تحاولين الحمل لفترة طويلة ولم تنجحي في محاولتك، فاستشيري الطبيب، وفي الواقع، استشارة الأطباء هي أول شيء يجب عليك فعله عند التخطيط لإنجاب طفل، إذ يمكن للطبيب مساعدتك في فهم المشكلة التي تعيق خطتك، ويمكنهم أيضًا المساعدة في علاج المشكلات الصحية التي تجعل من الصعب عليكِ الحمل.

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