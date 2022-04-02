الامارات | غيث الإماراتي يغير زيه المعروف.. «قلبي اطمان» يواصل رحلة الخير في 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن غيث الإماراتي يغير زيه المعروف.. «قلبي اطمان» يواصل رحلة الخير في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد النجاح الذي حققه في المواسم الأربعة الماضية؛ يعود الشاب الإماراتي غيث هذا العام ليقدم الموسم الخامس من برنامجه «قلبي اطمان». ولجأ غيث هذا العام إلى تغيير مظهره الذي اشتهر به لدى المشاهدين في الأعوام الماضية، حيث يقوم بارتداء فوق الزي الذي عرف به ملابس ارتبطت بحرف مختلفة، مثل عامل الطابوق، النجار، الحداد، عامل صيانة وغسيل السيارات، الفلاح، وغيرها، وذلك بهدف تعزيز فكرة وهدف البرنامج في أن الخير لا ينحصر بشخص محدد، وإنما هو فكرة من الممكن أن يقوم بها أي إنسان في كل مكان.

وقام الفنان الكويتي نبيل شعيل بأداء شارة البداية للبرنامج في موسمه الجديد، وهي من كلمات الشاعر الغنائي الإماراتي سيف فاضل وتوزيع طه العجمي، وتحمل عنوان «وتستمر بنا الحياة». في حين قدم شارات البرنامج في مواسمه السابقة كل من الفنانين حسين الجسمي، وماجد المهندس، وراشد الماجد، ومحمد عساف.

وخلال الموسم الحالي يعود غيث، الذي قدم دعم لمئات الآلاف من المستفيدين في 21 دولة حول العالم، إلى المنطقة العربية، ليقدم للمحتاجين والمتضررين الدعم المتمثل في المساعدات والمبادرات والمشاريع وغيرها، مستعرضا الهموم التي يتعرض لها أصحاب المهن المختلفة، وهم شريحة كبيرة جداً في أي مجتمع.

ويستهل برنامج قلبي اطمأن حلقات الموسم الخامس بفتح ملف التعليم في الوطن العربي، وسط إحصاءات تؤكد أن نحو 70-100 مليون عربي في عداد الأميين حالياً، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى 150 مليون خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم تُبذل جهود ملموسة لتغيير مستقبل الأجيال المقبلة نحو الأفضل. وتأتي خطوة فتح ملف التعليم ضمن 6 ملفات يقوم البرنامج بفتحها، وهي على التوالي: التعليم، الصحة، العمل الخيري، السكن، الأمن الغذائي، البطالة، متجولاً في 4 دول عربية رئيسية لعلاج المشكلات المترتبة نتيجة الملفات المهمة أعلاه، وهي كل من: العراق، الأردن، السودان، وجمهورية مصر العربية

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