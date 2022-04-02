طريقة عمل الكفتة المقلية.. «أسهل أكلة ومش هتاخد منك دقايق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الكفتة المقلية من أهم الوصفات التي تعتمد عليها ربات البيوت في مطبخها، فهي أكله لا يختلف عليها أحد ويحبها الكبار والصغار، وبالرغم من الطرق المختلفة لتحضيرها، تعد هذه الوصفة من أسرع وأنجح الطرق، حيث يمكن تحضيرها في دقائق معدودة، ولهذا يقدم «هن» في التقرير التالي طريقة عمل الكفتة المقلية للشيف علاء الشربيني بالخطوات.

مقادير طريقة عمل الكفتة المقلية

كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

كوب بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

2 معلقة صغيرة ملح

زيت غزير للقلي

طريقة التحضير

تعد الكفتة من أهم الوصفات الموجودة في جدول أكلات رمضان والتي تتفن الأمهات في تحضيرها لأسرتها، وفيما يلي طريقة عمل الكفتة المقلية:

-في البداية نحضر طبق عميق ونضع به اللحم المفروم.

- ضيفي إليه كلا من البصل المفروم، البقدونس، القرفة، البهارات، الملح والفلفل الأسود.

- اخلطي كل المكونات جيدا حتى تمتزج تماما، ويمكنك وضع القليل من الماء أو الزيت على يديك عند الخلط حتى لا تلتصق اللحمة بهما.

- شكلي من خليط الكفتة أصابع صغيرة، ثم اتركيها جانبا.

- احضري طاسة بها زيت غزير ساخن، ثم ابدئي في قلي الكفتة، مع الحرص على تقليبها من جميع الاتجاهات حتى تنضج تماما.

- بعد نضح الكفتة اخرجيها من الزيت، ثم ضعيها في سرفيس التقديم وعليه ورق المطبخ وبقدونس، تعد هذه الخطوة الأهم في طريقة عمل الكفتة المقلية لانه تخلص الكفتة من الزيت الزائد.

مقادير الكفتة في الفرن

نصف كيلو لحم مفروم

تفل حبة بصل

ملح

فلفل

كمون

بهارات لحمة

جوزة الطيب

ثوم

بقدونس

هريسة حارة

طريقة التحضير

- في إناء عميق، امزجي كلا من اللحم المفروم المتبل بالبصل، الملح، الفلفل الأسود، الكمون، جوزة الطيب، الثوم، البقدونس، البهارات، والهريسة الحارة، ثم تُفرم جيدا مع بعضها.

- تُشكل الكفتة على شكل أصابع، ثم توضع في صينية وتدخل الفرن لمدة ربع ساعة.

- بعد تمام النضج احضري طبق التقديم عليه بقدونس ثم ضعي عليه الكفتة.

وهناك الكثير من الناس يحبون تناول الكفتة مع سلطة الطحينة، لهذا نقدم لكِ في السطور التالية طريقة عمل الطحينة:

مقادير سلطة الطحينة

كوب طحينة

خل

ليمون

بقدونس

هريسة حارة

ثوم مفروم

½ كوب ماء

زيت

ملح

كمون

فلفل أسود

طريقة التحضير

- في إناء عميق ضعي كلا من الماء والطحينة، وتقلب إلى أن تمتزج الطحينة مع الماء تماما.

- يُضاف الخل، وعصير ليمون، والزيت وقلبي المكونات مع بعضها.

- ضيفي الملح، الكمون، الثوم، الفلفل، الهريسة الحارة والبقدونس، وقلبيهم جيدًا حتى يتجانس الخليط وتقدم في أطباق التقديم.