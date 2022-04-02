الامارات | صيني يعيش في مطار بكين منذ 14 عاما..لسبب غريب

شكرا لقرائتكم خبر عن صيني يعيش في مطار بكين منذ 14 عاما..لسبب غريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ديلي ميل» قصة رجل صيني يعيش منذ 14 عاما في مطار العاصمة بكين، ليتمكن من الابتعاد عن أسرته والتدخين والشرب كما يحلو له.

وأوضح «وي جيانجو-60 عاما»، أن انتقاله للعيش في مطار بكين كان الحل الامثل له، حتى يتمكن من التدخين والشرب بقدر مايريد، وأنه في حال عودته إلى المنزل سيضطر إلى الإقلاع عن الشرب والتدخين وهي عادة يقوم بها بمخصصاته الحكومية الشهرية.

ويقع منزل «وي جيانجو»، على بعد حوالي 12 ميلاً من المطار، حيث انتقل في عام 2008، واستقر في المبنى رقم 2، وهو «الأكثر دفئا» وكانت قد نشرت منصة Pear Video الصينية لقاءا سابقا مع الرجل حيث أخبرها أنه عند خروجه من منزل عائلته بدأ النوم في محطات السكك الحديدة ومن ثم استقر في المطار، وانه لا يحب الخروج حتى ولو اضطر إلى التسوق لكي لا يصاب في البرد.

وبحسب صحيفة ديلي و«RT» فقد قال الموظفون في المطار:«إن السيد وي غير ضار، وإن كان مخمورا ويتكلم بصوت عال أحيانا».

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن صحيفة «تشاينا ديلي»، أن الرجل ليس المقيم الوحيد في المطار، وفي عام 2018 كان يُعتقد أن ما يصل إلى ستة أشخاص يعيشون مثله.

ويذكر أن أشهر ساكن مطار في العالم هو الإيراني مهران كريمي ناصري، الذي عاش في المبنى رقم 1 في باريس شارل ديغول لمدة 18 عاما منذ عام 1988 حتى عام 2006 عندما دخل المستشفى.

وأُجبر اللاجئ مهران كريمي ناصري، الذي استند إليه فيلم The Terminal عام 2004، على الإقامة في مطار باريس بعد أن أرسلته السلطات البريطانية إلى هناك بسبب فشله في السعي لدخول بريطانيا، كما رفضت السلطات الفرنسية دخوله وتركته عالقة في المطار.

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