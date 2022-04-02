الامارات | رضيع يحبو وسط الشارع يثير غضبا في السعودية «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن رضيع يحبو وسط الشارع يثير غضبا في السعودية «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار طفل رضيع يحبو وسط الشارع، موجة واسعة من الدهشة والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت كاميرا مراقبة في أحد الشوارع في السعودية، طفلا تسلل وحيدا من منزل أهله، ليحبو وسط الشارع.

كما وثق الفيديو الذي انتشر بين السعوديين على مواقع التواصل، أحد الأشخاص ينزل من سيارته، ويحمله، قبل أن تدهسه إحدى السيارات، ثم يتجه ليبحث عن منزل أسرته كي يعيده.

وعبر العديد من نشطاء الإنترنت عن صدمتهم من خروج طفل بهذا العمر إلى الشارع دون علم أسرته، ووصفوا الموقف بـ«اللحظات المرعبة».

وأكدوا أن العائلة مسؤولة عن سلامة الطفل، وعن وجوب عدم فتح أبواب المنزل دون مراقبة.

وشن آخرون موجة انتقادات، معبرين عن استيائهم من هذا الإهمال غير المسبوق، وفق تعبيرهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news