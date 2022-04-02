نصائح للسيدات للحفاظ على نظافة المنزل قبل وبعد عزومات رمضان

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحرص السيدات والفتيات على الظهور بمظهر لائق وجذاب، فالأناقة سر الجمال، ليس فقط في المظهر وارتداء الملابس المهندمة، وإنما من خلال استخدام الأتيكيت وفنون التعامل في المواقف المختلفة، فضلًا عن المناسبات والعزومات في شهر رمضان الكريم، شهر الخير واليمن والبركة، الذي يكثر فيه التجمعات العائلية والأصدقاء.

وتحاول السيدات تهيئة المنازل وتنظيفها وتعطيرها بشكل مناسب، استعدادًا لاستقبال الضيوف، فضلًا عن البحث عن طرق مساعدة تعيد بها نظافة المنزل مجددًا عقب انتهاء، اليوم، ومغادرة المدعويين.

نصائح لربات المنازل قبل وبعد يوم العزومة

وحددت إيمان عفيفي، خبيرة الإتيكيت والعناية بالمظهر، كيفية تهيئة المنزل في العزومات في رمضان 2022، خلال حديثها لـ«هُن»، إذ تقول يُفضل الاحتفاظ بعدد من الغرف وإغلاقها في أثناء تواجد المدعويين في المنزل، حتى تظل محتفظة بنظافتها خاصةً إذ كانوا يصطحبون أطفالهم معهم، فضلا عن تسهيل عليها تحديد الأماكن التي تحتاج لترتيب مجددا: «اقفلي غرف النوم، خلي التعامل والقعدات في محيط الأنترية والسفرة».

«حطي سلة في كل أركان البيت والغرف»، هكذا نصحت إيمان عفيفي، ربات المنازل في العزومات خلال شهر رمضان؛ للحفاظ على نظافة المنزل، إذ تقول: «أجبريهم يرموا الزبالة في السلة مش على التربيذات والأرض، جهزي الشباشب النظيفة عشان تحافظي على السجاد ونظافته من الجزم».

كفرات للسجاد والمفروشات

وفيما يخص كيفية المحافظة على نظافة السجاد والمفروشات في أثناء تواجد الضيوف داخل المنزل دون التسبب في الإحراج لكل الأطراف، وقالت خبيرة الإتيكيت: «اشتري كفر للمفروشات وغطي السجاد علشان البقع».

وتنظيف المطبخ عقب انتهاء أي عزومة، أمر يشكل عقبة كبيرة أمام ربة المنزل، إذ تخشى من تراكم الأطباق وقضاء وقت كبير في تنظيفها وتلميعها، والتي نوهت خبيرة الإتيكيت والعناية بالمظهر عن حلول لتفادي تلك الأزمة، إذ تقول بإنه يجب على ربة المنزل بإفراغ الطعام من الأطباق أول بأول ووضع المتبقي في سلة القمامة، ورصهم في الحوض لسهولة عملية الغسل والتنظيف والتلميع.