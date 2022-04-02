الامارات | مسافر يخترق موقع شركة طيران هندية ليتعرف على مكان حقيبته المفقودة

شكرا لقرائتكم خبر عن مسافر يخترق موقع شركة طيران هندية ليتعرف على مكان حقيبته المفقودة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن شاب هندي اختراق موقع إحدى شركات الطيران المحلية والحصول على بيانات ساعدته في استرجاع حقيبة مفقودة خلال إحدى الرحلات.

وفقد ناندان كومار، الذي يبلغ 28 عاما حقيبته بعدما تم تبديلها مع مسافر آخر عن طريق الخطأ، بينما رفضت شركة الطيران منحه بيانات هذا الشخص للتواصل، وبررت ذلك بحماية بيانات المسافرين وفقا لبروتوكولات الخصوصية التي تعتمدها الشركة.

وقال كومار، إنه اتصل بشركة طيران إندي غو، وهي شركة طيران محلية منخفضة التكاليف، بعدما اكتشف أنه استبدل حقيبته مع مسافر آخر كان على متن نفس الرحلة.

ولكن بعدما رفضت الشركة أن تساعد في تتبع المسافر الآخر، قال كوكار إنه تمكن من الحصول على معلومات عنه من موقع الشركة.

وفي سلسلة من التغريدات، قال كومار، الذي يعمل مهندس برمجيات، إنه خلال الوقت الذي استغرقه من أجل الوصول إلى سير الحقائب قام مسافر آخر بسحب حقيبته وغادر المطار.

وقال لهيئة الا>اعة البريطانية "بي بي سي" إنه اكتشف هذا الخطأ فقط بعدما وصل المنزل، وذلك لأن الحقيبتين بدا وكأنهما متطابقتان تماما.

وتمكن كومار من التعرف على "رقم تسجيل اسم المسافر" - PNR -الخاص بالمسافر الآخر، والملصق على حقيبته، وحين تواصل مع الشركة للسؤال عن معلومات عنه، رفضت الشركة المساعدة، مستشهدة بقوانين حماية البيانات والخصوصية.

وقال كومار: "بعد كل المحاولات الفاشلة ، بدأت غريزة المطور لدي وضغطت على زر F12 بلوحة المفاتيح، ثم فتحت وحدة تحكم المطور لموقع الشركة لأتحقق من سجلات الشبكة".

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