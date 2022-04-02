الامارات | ويل سميث يستقيل من الأكاديمية المانحة لجوائز الأوسكار

شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يستقيل من الأكاديمية المانحة لجوائز الأوسكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 أبريل 2022

أعلن الممثل الأميركي ويل سميث، اليوم، استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بهوليود، مؤكداً أن «صفعه لمقدم الحفل كريس روك على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام كان صادماً ومؤلماً وغير مبرر».

وقال سميث في بيان: «لقد خنت ثقة الأكاديمية. لقد حرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصتهم للاحتفال والاحتفال بعملهم الاستثنائي. إنني حزين».

وأضاف: «لذلك فإنني أستقيل من عضوية أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وسأقبل أي عواقب أخرى يراها المجلس مناسبة».

وصعد سميث إلى خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد وصفع روك بعد أن سخر من شكل زوجة سميث.

وبعد أقل من ساعة ألقى سميث كلمة بكي خلالها على خشبة المسرح لدى تسلمه جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينغ ريتشارد) «الملك ريتشارد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news