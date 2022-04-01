طريقة عمل الطحال زي المسمط.. مشوي ومسلوق ومقلي في الزيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الطحال أكلة شعبية شهيرة، ارتبطت بولائم الفتة وحلويات اللحوم، إذ يفضل الكثير من المصريين، تناول شرائحه اللذيذة بأكثر من طريقة، وتبحث ربات البيوت مع حلول شهر رمضان الكريم، عن طريقة عمل الطحال، التي نقدمها بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الطحال في المنزل

طريقة عمل الطحال في المنزل، تعتمد على مجموعة من المكونات البسيطة والمتوفرة في جميع البيوت المصرية:

طحال.

بصل.

ثوم.

سمنة.

بيض.

بقسماط.

دقيق.

زيت للقلي.

ملح.

فلفل أسود.

خطوات إعداده زي المسمط

- احضري قطعة الطحال، واغسليها ونظيفها جيدًا.

- بعد التنظيف، اغلي الطحال على النار في الماء المغلي، ثم ضيفي له حلقات البصل.

- اتركيه على النار لمدة 60 دقيقة تقريبا، حتى تمام النضج.

- اتركي الطحال يبرد ويهدأ، ثم قطعيه شرائح.

- شوحيه الشرائح على النار في السمنة، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود، والثوم وانتظري حتى تمام النضج.

- يقدم الطحال ساخنًا مع البقدونس المفروم.

طريقة عمل الطحال المسلوق

يفضل البعض تناول الطحال المسلوق، بدلًا من طهيه مع السمن أو الشواء، وإليكِ طريقة عمل الطحال المسلوق، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، بالمقادير التالية:

طحال.

ماء مغلي.

خل.

ملح وفلفل.

بصل.

طماطم.

جزر.

ورق لورا.

حبهان.

روزماري.

مراحل السلق والتجهيز

- اغسلي الطحال جيدًا، وضعيه على النار في ماء مغلي.

- ضيفي للطحال وقت السلق، الملح والفلفل والخل والبصل والطماطم والجزر وورق اللورا والحبهان والروزماري.

- اتركيه على النار حتى تمام السلق.

وصفة سريعة للطحال المشوي

قدمي لأسرتك الطحال مشوي، بطريقة سهلة ومميزة وبدون تكاليف باهظة، بالمقادير التالية:

طحال.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

رشة صغيرة من الملح.

4 أكواب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

خطوات إعداد الطحال المشوي

- انقعي الطحال في الماء، واغليه على النار.

- اسلقي الطحال في الماء، وضيفي له الملح والفلفل الأسود، حتى تمام النضج.

- ارفعي الطحال من على النار بعد نصف ساعة، ثم اتركيه جانبا حتى يبرد تماما.

- قومي بإزالة القشرة الخارجية من الطحال، وتبليه بالملح والفلفل الأسود.

- ادهني الطحال بالسمنة ورصيه في صينية الفرن.

- ادخلي صينية الطحال في فرن ساخن، واشعلي عليه الشواية.

- قطعي الطحال إلى حلقات وتبليه بعصير الليمون، ويقدم ساخنًا.