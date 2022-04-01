طريقة عمل العرقسوس بالمنزل.. السر في الشاش الأبيض النظيف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل العرقسوس، إحدى أكثر الطرق التي تبحث عنها ربات المنازل، مع استقبال شهر رمضان المبارك، بهدف إعداده في البيت، من أجل تناوله مع وجبة الإفطار، بدلًا من الاعتماد على الشراء من الخارج، خاصة أنه غير مضمون، سواء على مستوى المكونات أو خطوات الإعداد، فيما يخص الالتزام بشروط النظافة.

ويساعد مشروب العرقسوس، على تحسين عمل الجهاز الهضمي، فضلا عن تخفيف أعراض عسر الهضم، وحموضة المعدة، والقرحة، بالاضافة إلى فوائده الكبيرة على البشرة، من أهمها التفتيح وعلاج البُقع.

طريقة عمل العرقسوس في المنزل

نستعرض طريقة عمل العرقسوس في المنزل، مثل محلات العصير، بمكونات سهلة وخطوات بسيطة، للاستفادة منه في شهر رمضان الكريم، ونبدأ بالمقادير:

2 كوب من العرقسوس.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا أو كربوناتو.

كوب ونصف ماء دافئ.

لتر ونصف ماء بارد مثلج.

قطعة شاش نظيفة.

خطوات عمل العرقسوس

- ضعي العرقسوس في وعاء عميق كبير، ورشي عليه الكربوناتو أو البيكنج صودا.

- ضيفي للخليط الماء الدافئ، ثم افركي العرقسوس مع الماء، والبيكنج صودا أو الكربوناتو.

- انتظري حتى يتغير لون العرقسوس إلى الغامق، واتركيه منقوعا لمدة ليلة كاملة.

- اسكبيه في الشاش، واربطي الشاش جيدًا، وضيفي له الماء المُثلج، ومكعبات الثلج.

- ضيفي له السكر خلال التقديم.

أضرار الإفراط في العرقسوس

رغم بحث كثير من السيدات عن طريقة عمل العرقسوس، نظرا لفوائده الكثيرة، إلا أنه يترك آثارًا جانبية، حال الإفراط فيه، وفقًا لما ذكره الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدًا أن له تأثير على الجسم يماثل تمامًا تأثير الكورتيزون، ومن أضراره:

- ارتفاع ضغط الدم.

- انخفاض مستوى البوتاسيوم.

- انقطاع الحيض مُبكرًا.

- الشعور بالصداع.

- انخفاض الرغبة الجنسية لدى الذكور، بسبب خفض هرمون التستوستيرون.

- غير آمن على السيدات الحوامل، فهو يرفع خطر الولادة المبكرة، أو الإجهاض التلقائي للجنين.

- تفاقم الإصابة بفشل القلب الاحتقاني.

- يؤدي إلى اضطراب الهرمونات.