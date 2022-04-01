حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد.. 3 شروط تحسم الجدل

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ما حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد؟ سؤال تبحث عنه السيدات المسلمات حول العالم، قبل استقبال شهر رمضان المبارك، إذ تفضل العديد منهن الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة، فارحات مهللات بأجواء ونسمات الشهر الكريم، بينما تلتزم أخريات بالصلاة داخل المنزل.

حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد

حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد، سؤال شائع، رد عليه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، موضحا أن الأفضل في حق المرأة الصلاة في بيتها، مستندًا إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» -أخرجه أبو داود في سننه-.

وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لها بالذهاب إلى المسجد، مستشهدا أيضًا، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» أخرجه مسلم.

شروط الصلاة للنساء بالمسجد

في إطار توضيح حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد، حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 3 شروط رئيسية يجب على المرأة الالتزام بها خلال الذهاب إلى المساجد، كالتالي:

- ترتدي ثيابًا ساترة.

- تخرج غير متعطرة.

- يكون خروجها بإذن زوجها.

وأكد المركز، أنها المرأة إذا التزمت بتلك الشروط، يباح لها الخروج إلى المسجد من أجل أداء صلاة التراويح، لا سيما إذا خشيت أن تُقصّر في صلاتها، أو أن تُكسِّل عنها حال البقاء في بيتها.

عدد ركعات صلاتي التراويح والعشاء

أشارت دار الإفتاء المصرية، إلى عدد ركعات صلاتي التراويح والعشاء، موضحة أن التراويح تكون أكثر من 8 ركعات، استنادا إلى أن الترويحة الواحدة بعد 4 ركعات، وإذا تضمنت ترويحتين لزم الأمر أن يكون عدد الركعات 12 ركعة، كما أن الأمة أجمعت على أن صلاة التراويح 20 ركعة من غير الوتر، و23 ركعة بالوتر، وهو معتمد بالمذاهب الفقهية الأربعة: «الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة».