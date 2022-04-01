لو عندك 30 سنة.. احذر ارتكاب هذه الأخطاء الـ 11

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ما إن يصل الرجل إلى سن الـ 30 تنتابه حالة من القلق، فالكثير من الأشخاص يرتكبون أخطاء بشأن طريقة إدارة حياتهم في هذه الفترة.

فيما يلي، نذكر لكم بعض الأخطاء التي لا يجب القيام بها عند بلوغ عمر الـ 30، ليصبح من أفضل المراحل العمرية، وفق ما ورد في موقع " تايمز أوف انديا".

- عدم الادخار والاستثمار من أجل المستقبل.

- التمسك بشريك غير مناسب لشخصيتك، بسبب الضغوطات من العائلة.

- التواجد في مهنة خاطئة تستنزف طاقتك وتمنعك من تحقيق أهدافك.

- الإفراط في العمل وتجاهل جوانب الحياة الأخرى.

- عدم الاهتمام بصحتك، والتخلي عن الفحوصات السنوية اللازمة.

- الامتناع عن السفر لزيارة الأماكن الجديدة، معتقدًا أنه يمكنك القيام بذلك لاحقًا.

- عدم التركيز على التعامل مع أموالك بمساعدة الخبراء الإداريين.

- التسوق المندفع لمجرد أن لديك المال في الوقت الحالي.

- تجاهل مسؤولياتك و التزاماتك، عليك أن تعرف بأنك لم تعد طفلاً.

- إهمال ممارسة التمارين الرياضية، والإفراط في تناول الوجبات السريعة.

- أن تكون غير مرن للغاية وتتجاهل تطوير ذاتك.

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