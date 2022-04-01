سحور رجيم رمضان.. 7 أطعمة و3 مشروبات ممنوعة والفول «هيعمل شغل معقول»

القاهرة - سمر حسين - صحة

اعتاد الصائمون في شهر رمضان، على الاهتمام بوجبة الإفطار بشكل مبالغ فيه، لكنهم لا يعيرون وجبة السحور نفس الاهتمام، على الرغم من أن رجيم سحور رمضان، من أهم الأمور خلال الشهر الكريم، سعيا لفقدان الوزن، حاصة أنها الوجبة التي تتحكم في طاقتك ونشاطك وتركيزك وحالتك المزاجية في اليوم التالي، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«هن»، الذي استعرض بعض النصائح المهمة، وبعض الأطعمة الممنوعة في السحور، للاستمتاع بصحة جيدة خلال رمضان.

أطعمة ممنوعة في سحور رجيم رمضان

خلال سحور رجيم رمضان، يجب تجنب المقليات والمسبكات والثوم والبصل، لتجنب التخمة واضطرابات الهضم والانتفاخ، إذ أوضح حلمي، أن هناك مصادر أخرى للدهون الصحية والنشويات، التي يمكن الحصول عليها بأمان خلال شهر رمضان الكريم.

وحذر من بعض الأطعمة والمشروبات، ونصح بتجنبها في وجبة السحور، وتتمثل في الأطعمة الحارة والتوابل الزائدة والمخللات، كما يجب تجنب تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية على السحور، لأنها مدرات للبول وتزيد الإحساس بالعطش في نهار اليوم التالي.

مكونات سحور رجيم رمضان

المكونات الأساسية لوجبة السحور بحسب استشاري التغذية العلاجية، يجب أن تحتوي على كل من البروتين والنشويات والدهون الصحية، وكذلك الفيتامينات والمعادن، ويمكن الحصول على ذلك من خلال الفول المدمس أو البيض أو التونة أو الجبن الصحية أو شرائح الدجاج كمصادر البروتين.

وشدد حلمي، على ضرورة الحصول على النشويات، من مصادرها المعقدة الغنية بالألياف، لأنها لا ترفع سكر الدم سريعا، ولا تستفز الإنسولين، وبذلك تحافظ على مستويات سكر الدم المعتدلة، وتعطي إحساسا بالشبع مدة أطول، كما أننا بذلك نحافظ على معدل التمثيل الغذائي للجسم، ونقلل فرصة تراكم الدهون.

مصادر الدهون الصحية لوجبة السحور

الدهون الصحية نحصل عليها من الجبن كامل الدسم، ذا الجودة العالية والملح الخفيف، أو من زيت الزيتون المضاف للفول أو الجبن أو السلطة، وأخيرا الفيتامينات والمعادن يمكن الحصول عليهم من الخضروات الورقية كالخس والجرجير، أما الطماطم والجزر والموز والأفوكادو والبطاطا الحلوة، فهي من أهم مصادر البوتاسيوم التى تحافظ على تركيز السوائل في الجسم، وتعزز مستويات ضغط الدم المعتدلة، وتقلل الإحساس بالعطش في نهار رمضان، هذا إلى جانب أنهم مصادر مهمة للفيتامينات والمعادن.