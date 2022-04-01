7 نصائح للحصول على مكياج ثابت طوال اليوم.. وداعا لمشكلات البشرة الدهنية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعد ارتفاع درجات الحرارة، أبشع كوابيس البشرة الدهنية، إذ يتسبب في زيادة في إفراز العرق والدهون، وظهور الحبوب، فضلا عن عدم ثبات أي مكياج، وبالرغم من أن الفتيات صاحبات البشرة الدهنية أقل عرضة لظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وبشرتهن رطبة دائما، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على ثبات مكياجك لفترة طويلة، يكاد يكون الأمر مستحيلا، لهذا نقدم لك خطوات بسيطة للحفاظ على ثبات مكياجك طول اليوم، وفق موقع «بولد سكاي» الهندي.

نصائح للحصول على مكياج ثابت

- في البداية عليك تجهيز بشرتك جيدا، لاستقبال أي منتجات عليها باستخدام تونر ومنظف ومرطب، ويعد ترطيب بشرتك من أهم خطوات تجهيز البشرة، ويفضل استخدام مكونات تحتوي على حمض «الهيالورونيك»، ولا تنسي تنظيف البشرة بغسول قوي مخصص للبشرة الدهنية.

- استخدمي برايمر المكياج لتثبيته بعد تنظيف وجهك جيدا، ويجب استخدام نوع خالي من الزيوت ومضاد للمعان، قبل وضع كريم الأساس أو البودرة أو أي مكياج آخر، على المناطق الأكثر دهنية في وجهك كالجبهة والذقن والأنف.

- لا تستخدمي الكونسيلر على جفونك، لأنه سيكون تجعيدا فوق عينك، فيفسد مظهرك، فبدلا من ذلك استخدمي برايمر مخصص للجفون، لامتصاص أي زيوت زائدة.

- استخدمي البودرة قبل كريم الأساس بوضع طبقة خفيفة منها، ستساعدك هذه الخطوة في الحفاظ على بشرتك خالية من الزيوت لفترة طويلة، حيث تساعد البودرة على ملء مسام البشرة، ومنع خروج الزيت منها.

استخدمي مكياج خالي من الزيوت

- استخدمي منتجات مكياج خالية من الزيوت، واستخدمي أيضا، التونر والمنظفات المليئة بأحماض «الجليكوليك»، لتقليل افراز الدهون على وجهك.

- اختاري كريم أساس غير لامع ولا يحتوي على أي عطور وخال من الزيوت، وعند تطبيقه على وجهك يفضل استخدام فرشاة، حيث تساعد في ملء المسام وامتصاص الدهون الزائدة من البشرة.

- استخدمي ماسكارا وكحل مقاوم للماء، لتجنب سيلان كلا منهما على البشرة.