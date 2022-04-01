فوائد عصير الخروب في رمضان.. علاج سحري لمرضى الضغط العالي وقرحة المعدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الخروب ترجع أصوله وموطنه إلى دولتي سوريا وفلسطين، إذ كان يطلق على شجرة الخروب اسم بازلاء البحر المتوسط، واستخدم الكنعانيون وغيرهم بذوره كأداة وزن، وأوردت الأبحاث العالمية، بأن التسمية ذات أصل عربي، فهي شجرة دائمة الخضرة في المشرق والمغرب العربي، كما تكثر زراعتها في قبرص وجزيرة كريت واليونان والبوسنة.

وفوائد عصير الخروب عديدة للغاية، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، الذي يفصلنا عن قدومه ساعات قليلة، وينصح كثير من الأطباء بتناوله، نظرا لأهميته الصحية الكبيرة.

فوائد عصير الخروب في رمضان

يستعرض «هُن» فوائد عصير الخروب، الذي يحرص البعض على تناوله على مائدة الإفطار في رمضان، من خلال الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إذ تقول في تصريحات خاصة، إن الخروب له العديد من الفوائد التي تعود بالنفع على الجسم سواء للسيدات أو الرجال، كما أنه يدخل ضمن جدول أكلات رمضان 2022.

وأوضحت مروة، أن من بين تلك الفوائد، أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم المرأة الحامل، لذا ينصح به الأطباء خلال فترة الحمل، مع الحرص على تناول كميات قليلة منه، مع عدم الإكثار والإفراط في شربه.

فوائد عصير الخروب لمرضى الضغط العالي

تشير خبيرة التغذية، إلى أن من فوائد عصير الخروب، أنه يعمل على تنشيط الجهاز الهضمي، وتحسين حركة الأمعاء، نظرا لأنه يحتوي على نسب مرتفعة من الألياف الطبيعية الصحية، وهو أيضا من أهم المشروبات لتجنب الإصابة بالإسهال، فضلا عن قدرته على علاج قرحة المعدة، والوقاية من الأمراض السرطانية، لا سيما عنق الرحم.

وبشّرت خبيرة التغذية، مرضى الضغط العالي الذين يتعرضون لمشكلات عديدة، بسبب عدم انتظام الضغط، بتناول الخروب كونه غني بالألياف الطبيعية، إذ إنه لا يحتوي على الكافيين.