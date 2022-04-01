6 نصائح لكسب ثقة شريكة حياتك.. اعطها حريتها وتقبل تغير شخصيتها

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تعد الثقة واحدة من أسرار نجاح العلاقة الصحية والمستمرة، لذا يسعى الجميع لتحقيقها في علاقاتهم، ورغم أنها مهمة صعبة، خصوصا في بداية الارتباط، لكنها تتكون مع مرور الوقت والمواقف الكثيرة، وتصبح جزءا أصيلا بها، لذا نقدم بعض النصائح للرجال، تساعدهم في بناء الثقة والشعور بالأمان والحب في علاقاتهم، وفقا لموقع «timesofindia».

نصائح لكسب ثقة شريكتك

- حبك لشريكة حياتك ليس كافيا لكسب ثقتها، فإذا كنت تحب أحدا فعليك احترامه، وكلما زاد الاحترام بينكما زاد الحب، لذا عليك تحديد ما الذي يجعلك تشعر بعدم الاحترام أنت وشريكتك، واعمل على تجنب اللجوء إليه في علاقتك لزيادة الثقة بينكما.

- عليك فهم ومعرفة أسباب تواجدكما معا، وتأكد من صحة هذه الأسباب، ومن ثم قم ببناء إطارا، تستطيع من خلاله العمل على وضع الأسس، التي سوف تبني عليها الثقة.

- لا تتوقع أشياء كالرومانسية التي رسختها في عقولنا الدراما والأفلام، وبدلا من ذلك يجب أن يكون لديك توقعات واقعية حول علاقتك بشريكتك، ويجب عليك أيضا معرفة أن الرومانسية الحقيقية، هي الناتجة عن الاحترام والثقة المتبادلة وحرية التعبير.

عبر عن قلقك وتوقع التغيير

- عبر دائما عما يقلقك وتشعر به، لأن الخوف من التحدث سوف يؤدي إلى صعوبات مستقبلية، لهذا عليك مواجهه قلقك والإفصاح عنه، للوصول إلى علاقة ناجحة وبها تفاهم متبادل.

- إعطاء شريكتك ونفسك المساحة، للقيام بالأشياء التي تجعلكما سعداء، مثل ممارسة الهوايات المفضلة، ومقابلة الأصدقاء، فهذا لا يقلل أهمية قضاء وقت ممتع معا.

- التغيير سمة إنسانية لا مفر منها، عليك أن تتوقعها وتتقبلها، ففي البداية تقع في حب شخص ما، ومع مرور الوقت سيتغير هذا الشخص الذي وقعت في حبه، فهي طبيعة الإنسان أن يتغير دائما، فلا تدعها تقف في طريق علاقتك.