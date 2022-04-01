الامارات | فيديو صادم لمطعم يقدم طبقاً من الأسماك الحية

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم لمطعم يقدم طبقاً من الأسماك الحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الإنترنت مليء بالمحتوى العجيب والصادم وغير المتوقع، فأحياناً نجد من المحتوى ما يجعلنا سعداء، وأحياناً أخرى نشعر بالحيرة بشأن كيفية الرد على ما نراه ونتصفحه.

في هذا السياق، تم تداول مقطع فيديو لم يسبق له مثيل تقريبًا، حيث ظهرت سمكة نيئة تقدم في مطعم ياباني على قيد الحياة.

وأظهر مقطع فيديو الذي نشر في فبراير الماضي انتشر على الإنترنت سمكة تقدم على طبق مع شريحة ليمون ونودلز.

بعد ثوانٍ، تفتح السمكة فمها عندما اقترب مصور الفيديو منها بعيدان الطعام.

سرعان ما شوهدت السمكة تعض على عود الطعام.

هذا الفيديو يترك من يشاهده عاجزاً عن الكلام وسط صدمة كبيرة، فالمشهد غير متوقع.

الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ترك الجميع على الإنترنت في حالة من الاشمئزاز، وسط تعبيرات تعبر عن الصدمة.

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