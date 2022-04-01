كل ما تريد معرفته عن رجيم الماء في رمضان.. إليك الطريقة والفئات الممنوعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تخشى كثير من السيدات والرجال، زيادة الوزن في شهر رمضان، نتيجة تناول كم هائل من الأطعمة الدسمة والحلوى والمشروبات، على مائدة الإفطار وحتى موعد السحور، على مدار 30 يوما في الشهر الكريم، ما يجعلهم يبحثون عن طرق للمحافظة على الوزن، والظهور بشكل لائق وجذاب، من خلال اللجوء إلى الرجيم، ويعد رجيم الماء في رمضان، من أشهر الطرق التي يتبادل البعض الأحاديث عنها.

رجيم الماء في رمضان

يُقدم «هُن» كل ما تريد معرفته عن رجيم الماء في رمضان، ومدى إفادته وضرره على الصحة، من خلال الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إذ تقول إن نظام رجيم الماء في شهر رمضان، نظام تتبعه معظم السيدات في تلك الأيام المباركة، للمحافظة على الوزن، لكنه يمكن أن يضر بالصحة، لذا له عدة شروط لاتباعه، لتجنب المخاطر الصحية التي يمكن أن تنجم عنه، إذ إنه لا يجب الامتناع عن تناول الطعام لفترة طويلة، والاعتماد الكلي على الماء فقط، لأكثر من يوم.

فئات ممنوعة من رجيم الماء

تشير خبيرة التغذية، إلى أن رجيم الماء في رمضان لا يناسب جميع الأعمار، ولا من هم يعانون من أمراض وراثية كالسكري، ومن هم يتناولون أدوية لعلاج مشكلة ما، بالإضافة للفئات الأقل من 18 عاما، موضحة أن ذلك النظام يساعد على حرق الدهون الموجودة في الجسم، التي تختزن تحت الجلد.

وعن كيفية تطبيق نظام رجيم الماء بوجه عام، قالت إن بعض الأشخاص يقعون في مشكلة، نتيجة التعامل معه بشكل خاطئ، دون استشارة طبيب مسبق، متابعة: «الأصح تناول ما بين 8 إلى 10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، وشرب عصائر من غير سكر طبيعية، و كمية مناسبة من الخضار والفواكه».