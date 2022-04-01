طريقة عمل الكنافة بالقشطة بخطوات سهلة وسريعة.. هتعمليها أحلى من المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحل علينا شهر رمضان الكريم خلال ساعات، محملا بالطاعات والأكلات والحلويات خاصة الشرقية، التي تميز الشهر الكريم، ودائما ما تبحث ربات المنازل على طريقة عمل الكنافة بالقشطة، فهي من الحلوى الأساسية بعد وجبة الإفطار، التي يعشقها الجميع منذ زمن، كما أنها الوصفة الأساسية مع الكنافة السادة.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

نقدم طريقة عمل الكنافة بالقشطة، بخطوات سهلة، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، والشيف شربيني، خلال برنامجيهما على قناة «سي بي سي سفرة»، والتي تضمنت بشكل أساسي:

نصف كيلو كنافة.

كوب كبير سمنة سائحة.

شربات.

مكسرات حسب الرغبة للتزيين.

مقادير القشطة

كوب كبير لبن.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض.

كوب كبير قشطة.

2 ملعقة صغيرة ماء ورد (اختياري).

تنبيه: يجب استخدام مكيال واحد من نفس الحجم للأكواب.

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خطوات تحضير الكنافة بالقشطة

لعمل القشطة:

- يخلط اللبن والدقيق والسكر والقشطة وماء الورد أو الفانيليا في وعاء عميق.

- يرفع الوعاء على نار متوسطة الحرارة مع التقليب، حتى يصبح القوام غليظا وهو القوام المطلوب.

لعمل الكنافة:

- يوزع مقدار السمن على الكنافة ويقلب باليد بخفة، حتى يختلط السمن مع الكنافة كلها، مع مراعاة الحفاظ على عدم تقطيع خيوط الكنافة، وجعلها متماسكة.

- جعل الكنافة متماسكة -خطوة اختيارية-، ويمكن تفتيتها تماما، لكن في الحالتين يجب أن يوزع السمن على كل الكنافة لتتماسك.

- يدهن قالب أو صينية الفرن بكمية مناسبة من السمن، وتوضع فيه نصف كمية الكنافة.

- توزع القشطة المعدة على وجه الكنافة، مع مراعاة عدم سقوطها في القاع، كما يجب تغطية كل جوانب الصينية بالكنافة، كي لا تلمسها القشطة وتلسع في الفرن.

- توضع باقي كمية الكنافة على القشطة لعمل طبقة أخرى من الكنافة.

- يدخل قالب الكنافة في الفرن على درجة 180 لمدة 30 - 45 دقيقة.

- يخرج القالب من الفرن عندما يصبح لونه ذهبي غامق اللون.

- يترك لمدة 5 دقائق لتهدأ.

- تسقى الكنافة بالشربات وتترك قليلا، ثم تقلب لتتشرب الشربات من الداخل والخارج، ثم تزيينها بالمكسرات.