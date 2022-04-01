طريقة عمل الفول المدمس في البيت لرمضان.. وصفات مختلفة وسهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفول المدمس وجبة أساسية على مائدة السحور، لذا يفضل الكثير تناوله يوميا خلال شهر رمضان المبارك، لذا يبحث الكثير عن طريقة عمل الفول المدمس في البيت بنفس طعم المحلات الفول الجاهز، وله تكات وخطوات يجب متابعتها جيدا للحصول على أفضل طعم للفول.

وفيما يلي طريقة عمل الفول المدمس في البيت بخطوات سهلة وسريعة، ليكون مثل المطاعم بوصفة الشيف شربيني والشيف حسن.

طريقة عمل الفول المدمس لرمضان

تستعرض الخطوات التالية طريقة عمل الفول المدمس

كوب فول تدميس

ملعقة كبيرة مملوءة عدس أصفر

للتقديم

ملح

زيت

ليمون

بصل

بصل أخضر

فلفل رومي

فلفل حار

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طريقة التحضير

ينقع الفول فى وعاء مملوء بالماء لمدة 8 ساعات على الأقل. ويفضل النقع قبل طهيه بيوم.

يصفى الفول من ماء النقع ويوضع بداخل الدماسة.

يغسل العدس جيدا ثم يضاف مع الفول في الدماسة.

يغطى الفول والعدس بالماء المغلي، ثم توضع الدماسة على نار متوسطة إلى عالية حتى يغلي الماء.

يجب زيادة الماء المغلي إلى الدماسة حتى يغطى الفول تماما، ثم تغطى الدماسة بالغطاء، على نار هادئة تماما طوال فترة التدميس.

تترك الدماسة فوق النار الهادئة تماما لمدة حوالى 7 ساعات، وبعد مرور نصف الوقت يزيد الماء المغلي، في كل مرة ينقص.

يقدم الفول ساخنا مع التوابل والخضروات ليتبل على حسب الذوق.

طريقة عمل الفول المدمس الوصفة الأصلية

كيلو فول مدمس منقوع

كمون

ربع كوب عدس أصفر

أرز

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة كركم

ماء ساخن

10 فصوص ثوم

عصير ليمون

طريقة التحضير

يوضع الفول في حلة على النار مع الكمون والسكر والكركم وعصير الليمون

يضاف الأرز والعدس الأصفر والطماطم ويقلب جيدا

يغطى الفول بماء ساخن ويترك على النار

يزداد الماء كلما ينقص في الحلة

يترك على نار هادئة حتى ينضج

يجب وضع الفول على نار هادئة تماما، وتزويده بماء مغلي في وقت تحضيره على النار.

العدس الأصفر والأرز يساعد على إعطاء الفول لون مميز ونكهة مميزة أيضا.

بعد تدميسه يمكن إضافة التوابل المفضلة.