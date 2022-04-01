لايف ستايل

طريقة عمل الفول المدمس في البيت لرمضان.. وصفات مختلفة وسهلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الفول المدمس

الفول المدمس وجبة أساسية على مائدة السحور، لذا يفضل الكثير تناوله يوميا خلال شهر رمضان المبارك، لذا يبحث الكثير عن طريقة عمل الفول المدمس في البيت بنفس طعم المحلات الفول الجاهز، وله تكات وخطوات يجب متابعتها جيدا للحصول على أفضل طعم للفول.

وفيما يلي طريقة عمل الفول المدمس في البيت بخطوات سهلة وسريعة، ليكون مثل المطاعم بوصفة الشيف شربيني والشيف حسن.

طريقة عمل الفول المدمس لرمضان

تستعرض الخطوات التالية طريقة عمل الفول المدمس

كوب فول تدميس

ملعقة كبيرة مملوءة عدس أصفر

للتقديم

ملح

زيت

ليمون

بصل

بصل أخضر

فلفل رومي

فلفل حار

لمطالعة جدول أكلات رمضان اضغط على ذلك الرابط

544c70c0a1.jpg

طريقة التحضير

ينقع الفول فى وعاء مملوء بالماء لمدة 8 ساعات على الأقل. ويفضل النقع قبل طهيه بيوم.

يصفى الفول من ماء النقع ويوضع بداخل الدماسة.

يغسل العدس جيدا ثم يضاف مع الفول في الدماسة.

يغطى الفول والعدس بالماء المغلي، ثم توضع الدماسة على نار متوسطة إلى عالية حتى يغلي الماء.

يجب زيادة الماء المغلي إلى الدماسة حتى يغطى الفول تماما، ثم تغطى الدماسة بالغطاء، على نار هادئة تماما طوال فترة التدميس.

تترك الدماسة فوق النار الهادئة تماما لمدة حوالى 7 ساعات، وبعد مرور نصف الوقت يزيد الماء المغلي، في كل مرة ينقص.

يقدم الفول ساخنا مع التوابل والخضروات ليتبل على حسب الذوق.

029517093b.jpg

طريقة عمل الفول المدمس الوصفة الأصلية

كيلو فول مدمس منقوع

كمون  

ربع كوب عدس أصفر  

أرز

ملعقة صغيرة سكر  

ملعقة صغيرة كركم  

ماء ساخن  

10 فصوص ثوم  

عصير ليمون

1a86b7c40f.jpg

طريقة التحضير

يوضع الفول في حلة على النار مع الكمون والسكر والكركم وعصير الليمون

يضاف الأرز والعدس الأصفر والطماطم ويقلب جيدا

يغطى الفول بماء ساخن ويترك على النار

يزداد الماء كلما ينقص في الحلة

يترك على نار هادئة حتى ينضج

يجب وضع الفول على نار هادئة تماما، وتزويده بماء مغلي في وقت تحضيره على النار.

العدس الأصفر والأرز يساعد على إعطاء الفول لون مميز ونكهة مميزة أيضا.

بعد تدميسه يمكن إضافة التوابل المفضلة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا