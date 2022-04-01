الامارات | تكريم فرنسي لشاب جزائري أنقذ أسرة من حريق مروع

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فرنسي لشاب جزائري أنقذ أسرة من حريق مروع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرَّم رئيس بلدية في فرنسا، الشاب الجزائري أمين مزورة، اليوم الجمعة، بميدالية المدينة، بعد قيامه بإنقاذ امرأة وأطفالها من حريق مروع.

وذكرت صحيفة النهار، مساء اليوم الجمعة، أن الشاب الجزائري العامل في خدمة التوصيل بفرنسا، قد تمكن من إنقاذ فرنسيين بعد أن حاصرتهم في مبنى بشارع جان جوريس.

ونقلت الصحيفة عن مواقع فرنسية أن أمين مزورة يعمل لدى خدمة التوصيل Uber Eats، وبينما كان يقود دراجته النارية بشارع جان جوريس، شاهد دخانا أسود كثيفا ينبعث من الحي المجاور، وسط حركة هادئة من السكان، حيث ركض مزورة متسلقا سقف بارتفاع 2.50 مترا، وسقط مصابا في ظلمة المكان.

ورغم إصابته، تمكن الشاب الجزائري من الصعود إلى سطح المبنى، وطرق نافذة الشقة الأولى، وساعد في إخراج فتاتين صغيرتين كانتا على السطح، غير بعيدتين عن النيران.

وساهم الشاب الجزائري في إنقاذ رجلين فرنسيين آخرين بعدما فقدا وعيهما جراء الدخان الكثيف الذي سيطر على المبنى، بمساعدة من رجال الإطفاء الفرنسيين.

وأكد الشاب الجزائري، الذي وصل إلى فرنسا قبل عام، أنه تمنى أن يصبح رجل إطفاء. وتوجه سكان المبنى الفرنسي بتقديم الشكر للشاب الجزائري، أمين مزورة، وبعثوا له برسائل مكتوبة وصوتية، كتبوا عليها: "شكرًا لك وبرافو على شجاعتك. أنت بطل”.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news