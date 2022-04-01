ما حكم الرضاعة والصيام في رمضان؟.. «الإفتاء» توضح الشروط للأمهات

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الكثير من التساؤلات الخاصة بالشرع والدين تشغل بال السيدات، مع قرب شهر رمضان الكريم، الذي لا يفصلنا عن قدومه سوى ساعات قليلة، ودائما ما يتساءلن حديثات الولادة عن حكم الرضاعة والصيام في رمضان، وهل يجوز لهن الصيام أم لا، أم هل تبطل الرضاعة أثناء الصيام.

وتلجأ الأمهات حديثي الولادة والرضاعة إلى دار الإفتاء المصرية وكبار الشيوخ والعلماء، للحصول على إجابات لاستفساراتهن فيما يتعلق بالرضاعة والصيام في رمضان.

الرضاعة والصيام في رمضان

ورد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على الأسئلة النساء فيما يتعلق بالرضاعة والصيام في شهر رمضان، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، إذ قال إن الإفطار أو الصيام، يمكن أن يحدده الطبيب، المباشر والمتابع لحالة الأم، بشأن هل تسمح حالتها الصحية بـ الرضاعة والصيام في رمضان، ومدى تأثر الرضيع حال صيام الأم من عدمه: «يجوز للحامل والمرضع أن تفطر في رمضان، وعليهما القضاء دون الفدية إن استطاعتا ذلك».

خبيرة تغذية تتحدث عن الرضاعة والصيام في رمضان

ومن جانبها تحدثت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، عن الرضاعة والصيام في رمضان، خلال حديثها لـ«هُن»، إذ أوضحت أن الله تعالى أعطى رخصة للسيدات الحوامل أو اللاتي يرضعن أبنائهن بعدم الصيام في شهر رمضان، إذ أن صحة الجنين تمثل أهمية كبيرة، خاصة إن الرضاعة تحتاج إلى عملية تغذية جيدة، فالأم تحتاج إلى ما يقرب من 700 وحدة حرارية أثناء الرضاعة، والصيام يقلل من اللبن لدى اللأم.

كما أشارت خبيرة التغذية إلى أنه في الطبيعي أن تقل نسبة السكر الموجودة في الجسم أثناء فترة الصيام، لذا يجب اللجوء إلى الأطباء المتخصصين المباشرين للحالة الصحية لمعرفة إذا كانت صحة الأم الجسدية مهيئة للصيام أم لا.